Un grup de cadells commou la xarxa en 'menjar' cansalada

Estem acostumats que els gossos siguin els protagonistes dels vídeos més tendres a les xarxes socials. Les seves reaccions inesperades, la seva lleialtat incondicional i la seva capacitat d'expressar emocions els converteixen en els favorits de milions d'usuaris. En aquesta ocasió, una escena protagonitzada per un grup de cadells ha aconseguit fondre els internautes amb la seva ingenuïtat i entusiasme.

El vídeo en qüestió ha estat compartit pel compte de Twitter @PuppiesIover i ha aconseguit milers de reproduccions en poques hores. A les imatges es poden veure tres cadells de pelatge marró amb taques blanques al cap i el llom, que s'acosten emocionats al que sembla ser una font de menjar irresistible. Però, lluny de tractar-se d'un plat real, els petits gossos estan llepant la pantalla d'una televisió en la qual es reprodueix un vídeo de cansalada fregint-se. L'escena, acompanyada del text "They think they eating good" ("Ells creuen que estan menjant bé"), ha generat rialles i tendresa a parts iguals entre els espectadors.

| Canva

L'instint d'aquests cadells els porta a creure que la deliciosa imatge que tenen davant d'ells és real, i amb tota la innocència del món intenten assaborir el menjar que mai arriba. Les seves llepades insistents contra la pantalla i la seva determinació per intentar 'menjar' el que veuen reflecteixen el comportament típic dels gossos quan s'enfronten a una situació desconeguda. La seva ingenuïtat és el que ha convertit aquest vídeo en una sensació viral.

Tendres però innocents

Aquest tipus de reaccions en els gossos no són estranyes. El seu sentit de l'olfacte és extremadament agut, però quan es tracta d'estímuls visuals, poden ser enganyats amb relativa facilitat. Els gossos no interpreten les imatges en una pantalla de la mateixa manera que els humans, ja que la seva visió està més adaptada al moviment i no tant als detalls dels colors i les formes. No obstant això, en aquest cas, la imatge del bacó crepitant a la paella va ser prou cridanera com per enganyar els petits cans.

El vídeo ha generat tot tipus de comentaris de persones que s'han sentit identificades amb la situació. Alguns asseguren que les seves pròpies mascotes han reaccionat de manera similar davant de pantalles que mostren menjar, mentre que altres simplement han compartit el seu riure i tendresa davant l'escena. És innegable que els gossos tenen una forma única d'interactuar amb el seu entorn i que la seva innocència els fa encara més adorables.

L'èxit d'aquest tipus de vídeos no és casualitat. A l'era de les xarxes socials, els animals són una font constant d'entreteniment i tendresa. Els usuaris busquen contingut que els faci somriure i els ajudi a desconnectar de l'estrès diari, i els gossos solen ser protagonistes indiscutibles d'aquest tipus d'històries. No és estrany que els comptes dedicats a compartir vídeos de mascotes acumulin centenars de milers de seguidors i que les seves publicacions es tornin virals en qüestió d'hores.

Aquest episodi ens recorda, una vegada més, com són d'especials els gossos i com és de fàcil agafar-los afecte amb les seves entremaliadures. Ja sigui perseguint la seva pròpia cua, espantant-se amb un simple reflex o, com en aquest cas, intentant 'menjar' una imatge de cansalada, els gossos continuen demostrant que la seva espontaneïtat és una font inesgotable de moments entranyables a internet. Sens dubte, aquests tres cadells han conquerit la xarxa amb la seva innocència i han donat als seus espectadors un motiu més per somriure.