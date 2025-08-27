Arroces en Lloret de Mar por menos de 15 €: 3 sitios ideales

La brisa entra desde la Platja de Lloret y huele a sofrito con fumet. El rumor de la ola acompaña calderos que salen a ritmo constante mientras la tarde se dora sobre Sa Caleta. Lloret suma playa y modernismo —Iglesia de Sant Romà y Jardines de Santa Clotilde— con una mesa marinera cada vez más afinada.

Un sitio fantástico y al cual todo el mundo quiere ir cuando tiene un hueco libre. Llegar es sencillo: buses directos desde Barcelona Nord conectan con la Estació d’Autobusos de Lloret en alrededor de 1 hora.

En ese contexto, tres direcciones permiten disfrutar de arroces sin desajustar el bolsillo. La primera, un clásico local con carta honesta. La segunda, un mirador sobre el Mediterráneo que los jueves se rinde al grano. Finalmente, una alternativa de “arroz” diferente y muy económica, ideal para familias.

| Juan Moyano

Precios verificados, raciones y mejores horas

Nou Cantaulina (Avinguda de les Alegries, 87) ofrece opciones claras bajo el umbral. Arroz con verduras 12,90 € p.p. y arroz negro 14,90 € p.p. Horario de lunes y martes 07:00–17:00, miércoles cerrado, jueves a domingo 07:00–17:00.

Desde la Estació d’Autobusos se llega caminando en unos 15–20 minutos por la misma Avinguda de les Alegries. Conviene reservar en temporada alta al mediodía.

| noucantaulina

Àtics Restaurant (C/ Josep Tarradellas, 1) mira a la bahía desde Punta Marinera y funciona de 13:00 a 16:00 y de 20:00 a 23:00. Los jueves incluye paella marinera en su propuesta, y han llegado a ofrecer menú del día por 14,90 €, una oportunidad si buscas vista y precio comedido. Está a un paseo del centro; pregunta por la terraza con vista directa a la Platja de Lloret.

Para una opción distinta y barata, el Palacio de Oriente (Avinguda Vila de Blanes, 161–169) sirve varios arroces fritos entre 3,85 € y 4,95 €. Es cocina china, perfecta si viajas con niños o precisas algo rápido.

Abre todos los días 12:00–16:30 y 19:30–00:00; tienen para llevar y reparto. Desde la estación de Lloret son unos 10–12 minutos a pie por Av. Vila de Blanes.

| Palacio de Oriente Lloret

Barrios y combinaciones en Lloret de Mar que debes visitar

Si eliges Àtics, baja al Camí de Ronda por Punta Marinera y acércate a Fenals para un baño temprano. La luz de primera hora reduce la afluencia y reserva sombra en la pineda.

Quien coma en la zona de Av. Vila de Blanes puede combinar el arroz económico del Palacio de Oriente con una visita al Museu del Mar y el paseo marítimo. Después, helado en el tramo peatonal y foto final con la silueta del “castell” sobre Sa Caleta.

Temporadas y calendario del arroz en Lloret

La mejor época para una estancia gastronómica sin masificación pasa por mayo–junio y septiembre. Entre semana al mediodía los precios son más estables, las cocinas trabajan con más calma y los caldos salen en su punto. Si llegas desde Barcelona, prioriza el bus directo de Moventis a primera hora; te planta en Lloret antes de las 13:00. Calcula ida por la mañana y regreso tras la sobremesa, evitando la salida de playa.