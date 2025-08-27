A gairebé meitat de preu a Bonpreu: 9 productes de primeres marques que tothom vol

La planificació de la cistella de la compra ja no és una tasca rutinària, sinó un exercici d’optimització en què es busca la màxima qualitat al mínim cost possible. Les cadenes de distribució són plenament conscients d’aquesta nova realitat, i les seves respostes defineixen les tendències de consum actuals.
Lluny de limitar-se a descomptes puntuals, la creació de "lots d’estalvi" s’ha consolidat com una de les eines més eficaces per fidelitzar el client i oferir un valor tangible i immediat.
Aquesta estratègia no només simplifica la decisió de compra, sinó que també ataca directament la principal preocupació de les llars: la inflació en productes bàsics. Agrupar articles d’alta rotació i de marques reconegudes en un sol paquet a un preu tancat permet al consumidor visualitzar l’estalvi de manera clara i contundent.
És una fórmula que genera confiança i que, quan està ben executada, es converteix en un èxit de vendes. Justament en aquesta línia s’emmarca la darrera proposta de Bonpreu i Esclat, que ha sabut llegir les necessitats del mercat amb una oferta difícil d’ignorar.
Un lot d’estalvi que desafia la cistella de la compra
Des del 26 d’agost i fins al pròxim 8 de setembre de 2025, la cadena de supermercats catalana posa a disposició dels seus clients un "Lot Estalvi". Reuneix productes essencials de primeres marques a un preu excepcional. El pack, dissenyat per resoldre diversos àpats i moments de consum, té un cost final de 6,95 euros.
El més cridaner és que el valor d’aquests articles per separat ascendiria a 13,02 euros, cosa que suposa un estalvi superior al 46%. Un descompte que s’aproxima a la meitat del preu original i que posiciona aquesta oferta com una de les més competitives del moment.
En total, el pack agrupa nou unitats de productes de marques líders:
- Tomàquet fregit Solís (format estalvi 725 g): Un clàssic indispensable a qualsevol cuina, ideal per a bases de guisats, pastes o per acompanyar un arròs. El seu valor individual és de 2,65 €.
- Arròs Nomen (paquet d’1 kg): De categoria "Extra", és una garantia de qualitat per a paelles, arrossos caldosos o com a guarnició. El seu preu habitual és d’1,89 €.
- Tonyina clara en oli de gira-sol Calvo (pack de 3 llaunes): Una font de proteïna versàtil per a amanides, entrepans o plats ràpids. Destaca pel seu nou envàs "bolca fàcil" que millora l’experiència d’ús. El pack de tres té un cost de 3,50 €.
- Cervesa Moritz 7 (pack de 6 llaunes de 330 ml): La lager especial 100% malta de l’emblemàtica marca barcelonina. És perfecta per a l’aperitiu o per acompanyar un àpat informal. El seu valor és de 4,98 €.
La combinació d’aquests quatre pilars de la cistella de la compra –tomàquet, arròs, tonyina i beguda– en un únic format a 6,95 euros suposa un alleujament per a la butxaca. A més, és una solució pràctica per al dia a dia.