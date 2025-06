Important novetat del BBVA... fins i tot si no ets client

BBVA ha fet un pas revolucionari en el sector bancari espanyol amb una decisió que ha deixat perplexos a molts: la seva aplicació mòbil ja pot ser utilitzada per qualsevol persona, fins i tot sense ser client del banc. Es tracta d'una proposta insòlita, pensada perquè milions de persones descobreixin tot el que el banc pot oferir sense compromisos, sense comissions i sense necessitat d'obrir un compte

L'objectiu és clar: apropar la tecnologia financera al ciutadà mitjà, facilitar la gestió dels diners en el dia a dia i guanyar-se la confiança dels usuaris sense imposar barreres d'entrada. La proposta no només ha estat ben rebuda, sinó que està marcant un abans i un després en la relació entre els bancs i els consumidors

Eines útils sense necessitat de ser client

D'entre les funcions més valorades destaca la possibilitat de demanar cita a qualsevol oficina del BBVA sense necessitat de trucades ni esperes. L'app permet triar si es vol atenció presencial o telefònica, i fins i tot modificar la cita si sorgeix algun imprevist. Aquesta simple opció, fins ara limitada a clients, es converteix en una eina d'accessibilitat per a tothom

Però això no és tot. També es poden afegir comptes d'altres bancs per visualitzar tots els moviments i saldos des d'un sol lloc. És a dir, encara que el teu compte principal sigui en una altra entitat, podràs tenir una visió completa de les teves finances utilitzant la interfície del BBVA. Una manera intel·ligent d'atreure usuaris sense obligar-los a canviar de banc

Una altra funció molt útil és la possibilitat de pagar rebuts no domiciliats de manera senzilla i gratuïta. Això inclou serveis com aigua, llum, gas o telèfon, la qual cosa permet a qualsevol persona mantenir les seves obligacions al dia sense sortir de casa i sense haver de lidiar amb aplicacions feixugues

Una app pensada per a l'estalvi i la planificació

L'app també ofereix simuladors financers que permeten calcular des del salari net mensual fins al cost en gasolina d'un trajecte habitual. Tot pensat per fomentar l'estalvi, la planificació i la presa de decisions informades

A més, l'eina BBVA Valora permet analitzar el preu real d'un habitatge segons la zona, la demanda, la mida i altres variables. Si estàs pensant a comprar una casa, pots fins i tot calcular la quota mensual de la hipoteca i seguir tot el procés de sol·licitud des de l'Espai Hipoteca, sense moure't del sofà

El sistema està pensat per acompanyar l'usuari en els moments clau de la seva vida financera. Des de la primera cerca d'un habitatge, passant per simulacions de préstecs personals, fins a serveis de gestió d'herències que ofereixen ajuda legal i emocional durant etapes difícils

Més que un banc: continguts educatius i avantatges extra

El més sorprenent és que BBVA no es limita a oferir funcions bancàries. L'aplicació també dona accés a la plataforma Aprendemos Juntos, un espai educatiu amb vídeos, consells i formacions sobre finances, medi ambient, tecnologia i desenvolupament personal

També s'hi inclouen promocions exclusives i descomptes en marques populars, pensats per als usuaris de l'app, encara que no tinguin compte al banc. Així, el BBVA converteix la seva app en una eina útil no només per gestionar els diners, sinó també per obtenir avantatges pràctics en el dia a dia

Tot això sense necessitat de signar res, ni contractar productes, ni rebre trucades comercials. BBVA sembla haver entès que la millor manera de guanyar confiança és oferir valor des del primer minut, i deixar que sigui l'usuari qui decideixi si vol establir una relació a llarg termini

La veritable estratègia de BBVA

Fins aquí, tot sembla una maniobra generosa i sense precedents, i en part ho és. Però darrere d'aquesta jugada mestra hi ha una estratègia comercial acuradament pensada. En obrir l'app al públic general, BBVA està recollint dades de comportament financer, hàbits de consum i perfils de milers de potencials clients, fins i tot abans que ho siguin

El que BBVA està fent —i pocs ho han detectat encara— és convertir la seva app en la via de captació del sector financer a Espanya, sense que ningú hagi de signar res. Una jugada mestra, silenciosa, i que podria canviar la manera de fer banca en els pròxims anys