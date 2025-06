Terra i Tast ho torna a fer: Pack de productes a Bonpreu que molts ja han comprat

En els últims mesos, les promocions de lots estalvi han experimentat una creixent popularitat entre els clients de supermercats a Catalunya. El context inflacionari, sumat a la cerca de solucions ràpides i pràctiques per als àpats diaris, ha transformat la manera com els consumidors planifiquen les seves compres.

Segons diverses enquestes de consum, més del 60 % de les llars prioritzen les ofertes combinades i els productes preparats de qualitat, cosa que explica l’auge de packs com el que ara presenta Bonpreu de la mà de Terra i Tast.

Aquesta tendència no és casualitat. La conveniència i l’estalvi han passat a ser criteris determinants per a molts consumidors. Mentre alguns cerquen ingredients per cuinar des de zero, cada cop més compradors aposten per la combinació de productes llestos per escalfar i servir, valorant tant el temps que estalvien com la garantia de qualitat.

En aquest context, el llançament d’un lot que uneix tradició i practicitat no passa desapercebut, sobretot quan inclou marques reconegudes per la seva aposta per la cuina de proximitat.

Un lot que combina sabor tradicional i conveniència

La nova promoció de Bonpreu, disponible fins al proper 9 de juny, reuneix dos plats que, per separat, ja són habituals a moltes taules catalanes: els macarrons de muntanya o rínxols a la napolitana de Terra i Tast, i la botifarra amb mongetes de la firma Bo de Debò. El format d’aquest lot està pensat per a un àpat complet, equilibrat i amb aquell punt de cuina casolana que tant valoren els consumidors exigents.

D’una banda, el client pot triar una ració de macarrons de muntanya o rínxols a la napolitana Terra i Tast, un plat de 250 grams que destaca pel seu sabor intens i la seva textura al dente. Aquests macarrons, elaborats amb ingredients seleccionats i seguint una recepta tradicional, s’han convertit en una de les opcions preferides per a qui cerca un àpat ràpid però amb autèntic sabor mediterrani. El preu habitual d’aquesta ració per separat és de 2,99 €.

D’altra banda, el lot inclou una safata de botifarra amb mongetes Bo de Debò de 280 grams. Aquest plat, que representa l’essència de la cuina catalana, reuneix la suculència de la botifarra amb la suavitat i el punt cremós de les mongetes blanques. Un producte pensat per a qui no renuncia a la tradició, ni tan sols els dies de més enrenou. El seu preu habitual és de 3,99 €.

El preu conjunt del lot és de 5,95 €, cosa que suposa un estalvi notable davant dels 6,98 € que costarien ambdós productes per separat. A més, la promoció està pensada per a qui valora la flexibilitat, ja que permet triar entre diferents tipus de pasta, adaptant-se així als gustos de cada família.