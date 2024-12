Arriba el fred i Bonpreu i Esclat t'ho posen fàcil amb un lot estalvi per fer brou

per Sergi Guillén

Amb l'arribada dels dies freds, pocs plats reconforten tant com un bon caldo casolà. L'aroma que inunda la cuina mentre bull i la calor que proporciona una tassa de brou fan que sigui una tradició molt arrelada a Catalunya.

Preparar aquest plat no és només un ritual familiar, sinó també una forma deliciosa de combatre les baixes temperatures.

Ara, Bonpreu i Esclat han decidit facilitar-te la tasca amb un lot estalvi pensat especialment per fer brou. A més de ser econòmic, inclou els ingredients bàsics necessaris per preparar un brou nutritiu i deliciós a casa. La solució perfecta per entrar en calor sense complicacions!

Un lot pensat per al fred

El lot estalvi de Bonpreu inclou dos productes essencials per elaborar un brou casolà. D'una banda, una bandeja per a brou que conté 800 grams d'ingredients variats i de qualitat, ideal per enriquir qualsevol preparació.

| @bonpreuesclat

D'altra banda, inclou un paquet de fideus cabell d'àngel, perfecte per afegir textura al plat i convertir-lo en un menjar complet.

El preu del lot, de només 4,99 €, és una oportunitat que no pots deixar passar. El seu preu habitual de 6,82 € ha estat molt reduït, oferint així un descompte ideal per cuidar la butxaca en plena temporada hivernal.

És important destacar que aquesta promoció estarà disponible fins al 16 de desembre, per la qual cosa hi ha temps limitat per aprofitar-la.

Ingredients bàsics i versàtils

La bandeja per a brou que forma part del lot inclou una selecció de carns de pollastre, porc i vedella. Aquests ingredients aporten el sabor característic i la substància que fan que un brou sigui especial.

Els fideus cabell d'àngel, per la seva banda, permeten transformar un simple brou en una sopa deliciosa, molt popular a la gastronomia catalana.

Aquests productes no només serveixen per preparar un brou tradicional. Amb ells també podeu innovar i preparar sopes amb verdures, cremes o fins i tot utilitzar el brou sobrant per enriquir arrossos i guisats.

| ACN

Fàcil i ràpid de preparar

El lot està dissenyat perquè fins i tot els que no tenen gaire experiència a la cuina puguin elaborar un bon brou. Només cal afegir els ingredients a una olla amb aigua, algunes verdures i sal.

Deixar-ho bullir durant unes hores permetrà que els sabors es barregin i el resultat sigui espectacular. Al final, afegeix els fideus i tindràs llesta una sopa perfecta.

Una promoció que no pots deixar escapar

El fred ja és aquí, i no hi ha cap moment millor per gaudir d'un plat calent i reconfortant. Gràcies a Bonpreu i Esclat, preparar un brou casolà mai va ser tan senzill i econòmic.

Recorda que aquesta promoció estarà disponible fins al 16 de desembre. No ho pensis més i acosta't a la teva botiga més propera per aprofitar aquesta oferta única.

Un bon brou no només alimenta el cos, també reconforta l'ànima. Què esperes per provar-ho?