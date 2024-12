Cop d'efecte de Bonpreu en el seu creixement

BonPreu és una cadena de supermercats catalana amb un fort compromís amb els productes locals i de qualitat. La seva seu principal és a les Masies de Voltregà, a Osona.

Ofereixen una àmplia varietat de productes frescos, ecològics i de proximitat. BonPreu també destaca per les promocions i descomptes exclusius per a clients. La seva marca pròpia, BonPreu, garanteix qualitat a preus competitius.

A més, aposten per la sostenibilitat i el respecte al medi ambient. Compten amb una targeta de fidelització, el Club BonPreu Esclat. Els seus establiments inclouen supermercats, hipermercats Esclat i benzineres EsclatOil; i és reconegut per la seva atenció al client excepcional.

El creixement de la xarxa de supermercats

Danone i el grup BonPreu han arribat a principi d'acord per la venda a la companyia catalana de la planta de làctics de Danone. A la localitat de Parets del Vallès, segons han confirmat a través d'un comunicat recent.

| ACN

BonPreu preveu invertir uns 30 milions d'euros per convertir la fàbrica en un 'hub de distribució'. Un centre logístic i tecnològic on també hi haurà oficines i personal qualificat. I que treballarà principalment per a la zona metropolitana, segons han confirmat fonts de la companyia.

El grup d'alimentació català oferirà a la plantilla actual de la fàbrica, un centenar de persones, la possibilitat d'accedir “de manera prioritària” a l'empresa.

Els plans de BonPreu i Danone preveu que el traspàs de l'actiu es faci efectiu la primera meitat de l'any que ve. I el grup català calcula que la planta s'adaptarà a les noves funcions en el termini de dos anys i mig.

El mes de febrer, Danone va anunciar els seus plans per tancar la planta de Parets del Vallès. Després de diverses jornades de mobilitzacions i negociacions, al març es va arribar a un acord amb la plantilla que incloïa les prejubilacions a 33 empleats a partir de 55 anys. Indemnitzacions per acomiadament i el trasllat de 37 persones a la planta d'Aldaia, al País Valencià.

En aquell moment ja es va apuntar a la possibilitat de l'arribada d'algun comprador de la planta que permetés mantenir l'activitat a Parets. Amb el preacord amb BonPreu, el grup català es compromet a donar feina a un centenar més de persones, aproximadament, amb un accés prioritari a la plantilla actual de Danone.

| ACN

El favorit entre els consumidors

BonPreu s'ha guanyat el cor dels consumidors catalans gràcies a la forta identitat local. Els seus productes de proximitat i ecològics connecten amb els valors dels clients. Els catalans aprecien la qualitat i la frescor que BonPreu garanteix en els seus productes frescos.

La seva aposta per la sostenibilitat en reforça la connexió amb el públic; BonPreu dóna suport a l'economia local col·laborant amb petits productors i pagesos. El disseny de botigues còmodes i ben organitzades millora l'experiència de compra. Per aquestes raons, BonPreu és el supermercat preferit a Catalunya.