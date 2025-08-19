Este lunes ha llegado a Lidl el producto que llevas meses esperando: es muy resistente

Las novedades de Lidl suelen convertirse en auténticos imprescindibles entre los clientes más asiduos al supermercado. Cada lanzamiento despierta la atención de quienes buscan calidad a buen precio. Esta semana, la cadena vuelve a sorprender con un artículo pensado para los amantes de la repostería casera.

La apuesta por productos prácticos y resistentes ha marcado la estrategia del supermercado en los últimos meses. Ahora, Lidl refuerza su catálogo de menaje con productos diseñados para facilitar la experiencia en la cocina. Y lo hace con una colección que combina diseño, resistencia y funcionalidad.

| Lidl, Montaje propio

Moldes resistentes para un horneado perfecto

Uno de los grandes atractivos de esta nueva propuesta es su nivel de antiadherencia. Los moldes permiten un desmoldado rápido y sencillo, evitando que las preparaciones se peguen. Además, su distribución homogénea del calor garantiza un dorado uniforme en cada receta.

El molde para rosco incluye una abertura central en forma de chimenea, lo que asegura un horneado regular en toda la masa. Está disponible en colores verde y rosa, con medidas aproximadas de 22 x 12 cm. Su fabricación en acero aporta robustez y resistencia al calor del horno hasta los 230 °C.

Otro de los modelos destacados es el molde desmontable, equipado con un práctico cierre ergonómico. Gracias a su borde antiderrames, resulta ideal para preparaciones más líquidas. Sus dimensiones alcanzan los 26,5 x 8 cm, está disponible en varios colores y a solo 2,99 euros.

| Lidl, Montaje propio

Variedad de opciones con la misma durabilidad

Para quienes prefieren recetas más tradicionales, Lidl también ha lanzado un molde para plum cake. Este diseño mantiene la misma resistencia y facilidad de limpieza, con medidas de 31,9 x 13,4 x 7 cm. Su ligereza, con apenas 250 gramos de peso, lo convierte en una opción cómoda para el uso diario.

Todos los modelos están elaborados en acero, lo que asegura durabilidad frente a altas temperaturas. Se trata de utensilios pensados tanto para cocineros experimentados como para quienes se inician en el mundo de la repostería. Su sencillez de uso y su resistencia los convierten en un aliado perfecto en cualquier cocina.

| Lidl, Montaje propio

Con esta colección, Lidl vuelve a demostrar su compromiso con ofrecer productos útiles y a un precio incomparable, 2, 99 euros cada molde. Lidl presenta le mejor opción para la repostería: moldes funcionales, estética cuidada en tonos llamativos y precio muy bajo. Una novedad que refuerza la confianza de los clientes en la marca y que promete convertirse en un nuevo imprescindible.