Aquest dilluns arriba a Lidl la novetat que deixa KO Ikea i Leroy Merlin: una bogeria

Il·luminar exteriors és una prioritat en moltes cases, no només per estètica, sinó també per seguretat i comoditat. La relació entre eficiència i preu és fonamental a l'hora de prendre decisions de compra. Actualment, es busquen solucions que siguin fàcils, duradores i a bon preu.
Lidl guanya terreny davant de botigues especialitzades en solucions per a la llar. I ho fa perquè els consumidors comparen potència, estalvi i muntatge abans de decidir. Aquest dilluns, Lidl mou fitxa amb una proposta que deixa tots els competidors més reconeguts pel camí.
El focus LED que arriba aquest dilluns
Lidl posa a la venda dilluns un focus LED per a exteriors amb mòdul de baix consum. Ofereix una potència màxima de 24 W i llum en blanc neutre. El flux lluminós arriba als 2050 lúmens amb feix ampli.
El preu marcat és de 12,99 euros, ajustat al mercat. El paquet inclou suport de muntatge, peces i instruccions. Està pensat per a instal·lació fixa sobre paret o façana.
Sensor de moviment i dades tècniques del focus de Lidl
El detector de moviment és giratori i regulable en sensibilitat. El seu abast aproximat és de 12 metres amb un angle de 180°. També incorpora sensor crepuscular ajustable per activar només quan toca.
La durada de la llum es pot regular entre 10 segons i 7 minuts. Així s'adapta a accessos, garatges i zones de pas sense consum extra. Segons la fitxa, estalvia fins a un 80 % davant d'una incandescent de 130 W.
La vida útil estimada del conjunt és de 30.000 hores. La unitat no és regulable en intensitat i funciona amb mòdul LED. No opera amb piles ni bateria; precisa connexió elèctrica estable.
Disseny robust i instal·lació bàsica
La carcassa del focus LED és d'alumini amb coberta de vidre i parts de plàstic i acer. L'acabat segellat arriba a la classe de protecció IP44 contra esquitxades. Mesura aproximadament 16 cm x 19,2 cm x 9 cm i el seu pes ronda els 460 grams, apte per a fixacions lleugeres.
El focus arriba amb suport de muntatge i material de fixació inclosos. El manteniment es limita a la neteja del vidre i revisió de les peces; no requereix canvi de bombeta. A més, redueix temps de cura i manteniment.
Lidl comercialitza aquesta novetat com a opció ràpida per millorar la il·luminació domèstica. Lidl aconsella revisar la ubicació per evitar ombres i enlluernaments. Els consumidors amb jardí, terrassa o entrada coberta en trauran profit immediat.