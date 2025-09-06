Mercadona torna a sorprendre: el producte que demanaves a crits, per menys de 4 euros

Arriba el moment de deixar les vacances i el descans enrere. Ara és el moment de mantenir la concentració i rendir millor, tant a la feina, als estudis com a les rutines de la llar. I que tot això no impliqui incórrer en despeses extres ni solucions costoses i complicades.
Mercadona s'ha convertit en un aliat en situacions com aquestes. Mercadona ha presentat una novetat que és útil, pràctica i molt barata. Com que les preferències estan orientades a fórmules fàcils d'integrar en el dia a dia, Mercadona llança una proposta enfocada en el benestar.
Mercadona explica: què és i a qui va dirigit
La novetat és Memory Forte, un complement en càpsules de venda a Mercadona. Està pensat per donar suport al rendiment intel·lectual normal. El seu preu se situa per sota dels 4 euros, només 3,95 euros.
Aquestes càpsules són aptes per a persones vegetarianes i poden prendre-les persones des dels 12 anys. Ara bé, sempre cal posar atenció a l'etiqueta i informar el metge de família. Aquestes càpsules són una opció pràctica per a rutines d'estudi o feina.
La promesa de Memory Forte és clara i mesurable. Contribueix a la concentració, a l'aprenentatge i a la claredat mental en condicions normals. També ajuda a gestionar millor l'estrès del dia a dia.
Ingredients i base funcional del producte de Mercadona
La fórmula combina ingredients seleccionats per la seva utilitat cognitiva. Inclou vitamines del grup B i òxid de zinc. Incorpora a més Bacopa monnieri, un element tradicionalment usat per a la concentració i la memòria.
La vitamina B6 participa en el correcte funcionament cerebral i el zinc intervé en funcions cognitives normals. La combinació d'aquests productes respon a objectius de suport mental. Mercadona subratlla que és una proposta barata i directa, que no promet miracles, però ofereix una ajuda concreta dins d'hàbits de vida saludables.
Mercadona informa: mode d'ús i rutina diària
El mode d'ús recomanat és simple, es pren una càpsula al dia amb aigua a l'esmorzar. La regularitat facilita avaluar resultats i crear hàbit. Per a un efecte sostingut s'aconsella un ús de tres mesos.
La pauta ha de ser contínua durant el primer trimestre i sense descansos. Després, cada consumidor pot ajustar segons les seves preferències. El format en càpsules facilita portar-lo a la motxilla o bossa.
Això arriba en un moment clau del calendari en què els consumidors necessiten posar el focus en les obligacions habituals, però sense sortir-se del pressupost. Mercadona respon amb una solució honesta i ben explicada. La transparència ajuda a decidir sense dubtes al lineal.