Este lunes llega a Lidl la novedad que deja KO a Ikea y Leroy Merlin: una locura

Iluminar exteriores es una prioridad en muchas casas, no solo por estética, sino también por seguridad y comodidad. La relación entre eficiencia y precio es fundamental a la hora de tomar decisiones de compra. Actualmente, se buscan soluciones que sean fáciles, duraderas y a buen precio.

Lidl gana terreno frente a tiendas especializadas en soluciones para el hogar. Y lo hace, porque los consumidores comparan potencia, ahorro y montaje antes de decidir. Este lunes, Lidl mueve ficha con una propuesta que deja a todos los competidores más reconocidos en el camino.

| Lidl, esp.xcatalunya.cat

El foco LED que llega este lunes

Lidl pone a la venta el lunes, un foco LED para exteriores con módulo de bajo consumo. Ofrece una potencia máxima de 24 W y luz en blanco neutro. El flujo luminoso alcanza los 2050 lúmenes con haz amplio.

El precio marcado es de 12,99 euros, ajustado al mercado. El paquete incluye soporte de montaje, tornillería e instrucciones. Está pensado para instalación fija sobre pared o fachada.

| Lidl, esp.xcatalunya.cat

Sensor de movimiento y datos técnicos del foco de Lidl

El detector de movimiento es giratorio y regulable en sensibilidad. Su alcance aproximado es de 12 metros con un ángulo de 180°. También incorpora sensor crepuscular ajustable para activar solo cuando toca.

La duración de la luz puede regularse entre 10 segundos y 7 minutos. Así se adapta a accesos, garajes y zonas de paso sin consumo extra. Según la ficha, ahorra hasta un 80 % frente a una incandescente de 130 W.

La vida útil estimada del conjunto es de 30.000 horas. La unidad no es regulable en intensidad y funciona con módulo LED. No opera con pilas ni batería; precisa conexión eléctrica estable.

| Lidl, esp.xcatalunya.cat

Diseño robusto e instalación básica

La carcasa del foco LED es de aluminio con cubierta de cristal y partes de plástico y acero. El acabado sellado alcanza la clase de protección IP44 contra salpicaduras. Mide aproximadamente 16 cm x 19,2 cm y 9 cm y su peso ronda los 460 gramos, apto para fijaciones ligeras.

El foco llega con soporte de montaje y material de fijación incluidos. El mantenimiento se limita a limpieza del cristal y revisión de tornillos, no requiere cambio de bombilla. Además, reduce tiempo de cuidado y mantención.

Lidl comercializa esta novedad como opción rápida para mejorar la iluminación doméstica. Lidl aconseja revisar la ubicación para evitar sombras y deslumbramientos. Los consumidores con jardín, terraza o entrada cubierta sacarán partido inmediato.