Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
English Español
Logo Telegram
Home somrient assenyalant el logotip de Lidl mentre el logotip d'Ikea apareix ratllat
Lidl aixafa Ikea amb aquest moble versàtil per utilitzar al lloc que tu triïs | Ikea, Lidl, Dean Drobot, Photocreo
Societat

Demà arriba a Lidl l'espectacular moble que enfonsa Ikea: disseny espectacular

El moble que arriba demà a Lidl fa tremolar la competència per funcionalitat, disseny i preu imbatible

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

La llar torna al centre de les decisions de les compres importants del dia a dia. Els consumidors busquen disseny, ordre i qualitat, però amb preus baixos. Lidl coneix les necessitats dels seus clients i, constantment, cerca la manera de concedir-los tot el que necessiten.

És així com Lidl guanya terreny amb novetats llestes per endur-se a casa que siguin funcionals i tinguin bon aspecte. Les preferències apunten a peces compactes que resolen diversos usos. Amb aquesta novetat, Lidl encerta de ple i tothom correrà a buscar-la, així que t’has d’afanyar.

Moble negre amb potes i tiradors daurats davant d’un fons desenfocat d’una botiga
El moble de Lidl de dos calaixos és especial per mantenir l'ordre i aportar disseny | Lidl, xcatalunya.cat

Un auxiliar de Livarno home que entra pels ulls

Demà surt a la venda un moble auxiliar Livarno home amb dos calaixos i dues portes. L’oferta és molt baixa tenint en compte les característiques d’aquest moble, només 84,99 euros. Les mesures aproximades són 60,4 x 96 x 28 cm, cosa que el fa apte per a espais ajustats.

El pes ronda els 21,5 kg, fet que anticipa una estructura ferma. Els calaixos permeten guardar objectes d’ús freqüent i, també, elements de papereria. Les portes inferiors són útils per guardar tèxtil, vaixella lleugera o petits aparells.

Moble auxiliar LIVARNO home de color fosc amb dos calaixos i dues portes, potes curtes i detalls en daurat, preu 84,99 euros, disponible només a lidl.es
Lidl posa demà a la venda el moble que tothom vol tenir, t’has d’afanyar | Lidl, xcatalunya.cat

És una peça pensada per a saló, rebedor, despatx o dormitori. El moble llueix un acabat fosc amb tiradors daurats i les potes elevades reforcen la lleugeresa visual i faciliten la neteja de l’entorn. El conjunt projecta un aire contemporani proper al nòrdic.

Livarno home és la línia de llar que Lidl impulsa per la qualitat i disseny que l’han convertit en la preferida dels clients. El llançament arriba en un moment en què la majoria de famílies planifiquen l’any d’estudis i feina.

Moble fosc amb potes daurades al costat d’una planta en una habitació, amb el logotip de Lidl a la paret blanca
Pots fer servir el moble de Lidl al saló, al dormitori o on tu triïs | Lidl, Navamin Studio, xcatalunya.cat

Un moble d’allò més funcional

El format compacte d’aquest moble de dos calaixos facilita reorganitzar estances sense necessitat de fer canvis radicals. La seva alçada permet utilitzar la superfície com a aparador lleuger i en passadissos o rebedors funciona com zona d'emmagatzematge.

Qui prioritza l’ordre agrairà la doble zona d’emmagatzematge. A dalt, accés ràpid; a baix, volum protegit i fora de la vista. Així s’alliberen superfícies i es millora la neteja rutinària.

Amb aquest moble, Lidl reforça el seu paper com a destinació de solucions per a la llar. La combinació de novetat, preu i estètica és el seu missatge central. Demà, aquest missatge arriba en forma de moble auxiliar amb vocació de protagonista.

➡️ Societat