Demà arriba a Lidl l'espectacular moble que enfonsa Ikea: disseny espectacular

La llar torna al centre de les decisions de les compres importants del dia a dia. Els consumidors busquen disseny, ordre i qualitat, però amb preus baixos. Lidl coneix les necessitats dels seus clients i, constantment, cerca la manera de concedir-los tot el que necessiten.
És així com Lidl guanya terreny amb novetats llestes per endur-se a casa que siguin funcionals i tinguin bon aspecte. Les preferències apunten a peces compactes que resolen diversos usos. Amb aquesta novetat, Lidl encerta de ple i tothom correrà a buscar-la, així que t’has d’afanyar.
Un auxiliar de Livarno home que entra pels ulls
Demà surt a la venda un moble auxiliar Livarno home amb dos calaixos i dues portes. L’oferta és molt baixa tenint en compte les característiques d’aquest moble, només 84,99 euros. Les mesures aproximades són 60,4 x 96 x 28 cm, cosa que el fa apte per a espais ajustats.
El pes ronda els 21,5 kg, fet que anticipa una estructura ferma. Els calaixos permeten guardar objectes d’ús freqüent i, també, elements de papereria. Les portes inferiors són útils per guardar tèxtil, vaixella lleugera o petits aparells.
És una peça pensada per a saló, rebedor, despatx o dormitori. El moble llueix un acabat fosc amb tiradors daurats i les potes elevades reforcen la lleugeresa visual i faciliten la neteja de l’entorn. El conjunt projecta un aire contemporani proper al nòrdic.
Livarno home és la línia de llar que Lidl impulsa per la qualitat i disseny que l’han convertit en la preferida dels clients. El llançament arriba en un moment en què la majoria de famílies planifiquen l’any d’estudis i feina.
Un moble d’allò més funcional
El format compacte d’aquest moble de dos calaixos facilita reorganitzar estances sense necessitat de fer canvis radicals. La seva alçada permet utilitzar la superfície com a aparador lleuger i en passadissos o rebedors funciona com zona d'emmagatzematge.
Qui prioritza l’ordre agrairà la doble zona d’emmagatzematge. A dalt, accés ràpid; a baix, volum protegit i fora de la vista. Així s’alliberen superfícies i es millora la neteja rutinària.
Amb aquest moble, Lidl reforça el seu paper com a destinació de solucions per a la llar. La combinació de novetat, preu i estètica és el seu missatge central. Demà, aquest missatge arriba en forma de moble auxiliar amb vocació de protagonista.