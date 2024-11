100 anys del carrilet: Així va ser l'emotiva celebració en una ciutat catalana

per Iker Silvosa

Els ferrocarrils de la Generalitat catalana fa anys que estan assentats com un dels mitjans de transport públic més utilitzats al territori. Són diverses les línies que es distribueixen al llarg de les fronteres catalanes, especialment en l'àmbit provincial barceloní. El centre de la Ciutat Comtal es connecta amb altres localitats de la perifèria i fins i tot molt més allunyades gràcies a aquest mitjà de transport.

A més, això no és una cosa nova, sinó que és així des de fa molts anys; a algunes ciutats ja s'han fet 100 anys des del primer pas d'un ferrocarril de FGC. Sense anar més lluny, Manresa va celebrar el 15 d'octubre passat aquest centenari amb l'obertura d'una exposició que estarà oberta fins diumenge que ve 3 de novembre. L'horari d'obertura és de 10 a 18 hores, tret del diumenge, que tanca les portes a les 15 hores.

Amb aquest homenatge, FGC ha volgut posar en valor com l'arribada dels ferrocarrils a la capital del Bagès "va marcar el desenvolupament social i econòmic de les comarques creuades pel Llobregat i l'Anoia", deien des del Govern. "Fa cent anys, l'arribada del tren va portar riquesa i prosperitat a la ciutat i al territori. De la mateixa manera, hem d'aprofitar el nou projecte de FGC a Manresa per extreure'n tot el potencial. Estem il·lusionats amb aquest projecte, que serà un primer pas per allargar el metro comarcal cap al nord, alhora que permetrà una transformació urbanística importantíssima al centre de la ciutat", proclamava l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, a l'acte de presentació.

L'impacte de l'arribada del ferrocarril

A finals del segle XIX, l'expansió industrial a les conques dels rius Llobregat i Anoia va impulsar la construcció de ferrocarrils de via estreta, coneguts com a carrilets. La primera línia es va inaugurar el 1885 entre Manresa i Puig-reig, estenent-se a Berga i Guardiola de Berguedà en les dècades següents. El 1919, es va fundar la Companyia General de Ferrocarrils Catalans, que va consolidar aquestes línies i va començar a construir la connexió entre Martorell i Manresa, completada el 1924.

Durant els anys vint, la xarxa ferroviària de 175 km va aconseguir el seu apogeu, facilitant el transport de mercaderies i passatgers, i contribuint al creixement industrial de la Catalunya Central. Aquest sistema ferroviari es va convertir en una de les xarxes de via estreta més importants i modernes d'Europa, impulsant el desenvolupament econòmic i social a les comarques catalanes.