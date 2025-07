Anunci urgent del Banco Santander per als seus clients que se'n vagin de vacances

En ple període de vacances —juny i juliol de 2025— l’augment dels desplaçaments a l’estranger ha encès les alertes del sector bancari. Les entitats emfasitzen la necessitat de planificar l’ús financer fora del país. El Banco Santander, com a referència a Espanya i la UE, ha emès un comunicat urgent perquè els seus clients no es vegin sorpresos per comissions inesperades, límits de retirada o incidents amb les targetes.

El que va començar com un missatge simple es va amplificar gràcies a diverses plataformes informatives. Entre elles, edatv.news va insistir que "els usuaris... podran treure diners en efectiu a qualsevol caixer de l’estranger. Tanmateix, aquesta facilitat no sempre serà gratuïta". A partir d’aquí, expandim la informació i aprofundim en els mecanismes i variables clau que cal tenir en compte.

Comissions diferents dins i fora de la UE: què has de saber

Santander ha aclarit que les retirades amb targeta de dèbit dins de la Unió Europea no generen comissions per part del banc. No obstant això, l’operador local del caixer pot aplicar la seva pròpia tarifa, que apareix en pantalla abans de confirmar l’operació. Aquest pas és essencial: no acceptis automàticament sense revisar el missatge que indica la comissió.

| Banco Santander, Lisa Summer

En països fora de la UE, l’entitat aplica un càrrec del 4,5 % sobre l’import retirat, amb un mínim de 3,5 €. En canvi, en targetes de crèdit, la comissió ascendeix al 5 % fora de la Unió (mínim 3,5 €) i al 3,9 % si s’utilitza dins de la UE. A això s’afegeix, quan es compra en una altra divisa, un recàrrec del 3 % sobre el valor de la compra, amb un mínim d’1 €.

Aquests percentatges són determinants en viatges freqüents o de llarga durada. Algú que retiri 200 € fora de la UE pagarà 9 €, una dada no trivial per a economies domèstiques ajustades.

Alternatives sense targeta: codis i contactless que marquen la diferència

El Banco Santander no es queda en l’avís: també ofereix solucions per a emergències. En situacions en què s’oblida o es reté la targeta, el client pot:

Utilitzar la retirada contactless per NFC des d’un mòbil amb Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay.

Generar un codi únic per treure efectiu des de l’app, vàlid a la xarxa del Santander.

Aquestes opcions permeten retirades de fins a 300 €/dia i 1.000 €/setmana, útils per evitar quedar-se sense efectiu en plena contractació turística o davant contratemps inesperats. Aquest sistema analític respon a la tendència creixent pels pagaments mòbils: el 2024, Bizum i contactless van representar gairebé el 70 % de les operacions a Espanya.

| XCatalunya, Banco Santander, Kaboompics.com de Pexels

Consells clau per actuar amb intel·ligència