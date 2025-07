Cop d'efecte de Caixabank: Les empreses es freguen les mans

El context econòmic ha mostrat signes d'optimisme en les últimes setmanes. El PIB va créixer un 0,3 % en el primer trimestre de 2025, impulsat per la recuperació del consum intern i els incentius a la inversió empresarial. La inflació s'ha moderat al 2,1 %, fet que permet un entorn més favorable per a nous instruments de finançament.

En aquest escenari, la recent iniciativa de CaixaBank i la CEOE adquireix una rellevància especial. Després de més d'una dècada de col·laboració, ambdós actors financers han presentat un nou mecanisme que promet marcar un abans i un després en el suport al teixit empresarial.

Amb 45.000 milions d'euros disponibles, la nova línia de finançament de CaixaBank i CEOE supera en 5.000 milions la dotació de l'exercici anterior. Les xifres reflecteixen un compromís que s'estén des de 2015, quan va néixer l'acord, i que ja ha mobilitzat més de 170.000 milions en finançament empresarial. El volum actual representa un impuls significatiu dins d'una estratègia denominada “de llarg recorregut” per ambdues institucions.

Línia de 45.000 M€ centrada en pimes: una aposta pel creixement inclusiu

El nou programa reserva, per primera vegada, almenys el 75 % dels fons per a petites i mitjanes empreses. Aquesta decisió respon a l'evidència que les pimes constitueixen la columna vertebral de l'ocupació a Espanya, generant més del 60 % dels llocs de treball privats. Per a aquestes empreses, l'accés a crèdit no només és un catalitzador de projectes, sinó una qüestió de supervivència.

El president de CaixaBank, Tomás Muniesa, ha subratllat que “les empreses i els empresaris són un valor fonamental a la nostra societat… capaços de transformar l'entorn, generar ocupació i contribuir al benestar col·lectiu”.

Per la seva banda, Antonio Garamendi, president de la CEOE, ha destacat que l'accés al finançament constitueix “el primer pas” per iniciar i consolidar projectes empresarials. La seva declaració reflecteix la rellevància que aquest acord evolucioni per respondre a nous desafiaments, especialment aquells vinculats a innovació i sostenibilitat.

Innovació, internacionalització i sostenibilitat com a vectors clau

La línia de suport s'adreça amb especial èmfasi a projectes que incorporin digitalització, internacionalització i sostenibilitat. Aquests tres eixos s'han convertit en requisits imprescindibles per competir a nivell global. El nou mecanisme pretén actuar com a palanca per accelerar la transformació digital de les empreses, ajudar-les a conquerir nous mercats i facilitar que adoptin pràctiques responsables amb el medi ambient.

És rellevant recordar que CaixaBank ja té un historial sòlid en finançament sostenible: el 2024 va planificar mobilitzar 100.000 milions fins al 2027 per a projectes verds, energies renovables i transició baixa en carboni. Això contextualitza l'estratègia de l'entitat i reforça el seu posicionament com a banc compromès amb els reptes ESG. La línia amb CEOE s'emmarca dins d'aquest enfocament, estenent-lo al teixit empresarial general.

Capil·laritat territorial i assessorament especialitzat

Un dels aspectes diferencials d'aquesta iniciativa és el seu abast geogràfic. CaixaBank compta amb 214 centres de negoci dedicats a empreses i una plantilla de més de 2.300 professionals especialitzats. Aquest desplegament permet oferir un tracte personalitzat i adaptar l'oferta de finançament a les circumstàncies específiques de cada companyia.

A més, l'experiència acumulada en els últims deu anys imprimeix una solidesa operativa. Els 170.000 milions mobilitzats no només han permès impulsar projectes, sinó que han servit per testar eines, reduir barreres administratives i consolidar processos eficients.

Impacte esperat: ocupació i competitivitat

Des d'un enfocament quantitatiu, aquesta línia podria generar un impacte significatiu en l'ocupació. Si assumim que per cada 100 milions es creen 1.000 llocs de treball –una relació plausible en economia regional–, els 45.000 milions podrien traduir-se en fins a 450.000 nous llocs. Més enllà del valor absolut, el que destaca és l'efecte multiplicador que la digitalització i la internacionalització provoquen a mitjà termini en productivitat i valor afegit.

Així mateix, l'èmfasi en pimes és clau. Aquestes empreses, amb menys recursos i capacitat d'accés al crèdit que les grans, se'n beneficien especialment. En facilitar-los suport financer, es reforça el teixit productiu i es redueix la dependència de pocs conglomerats econòmics.