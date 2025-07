La iniciativa de formació del BBVA que beneficiarà molts joves

En un context en què la transformació digital i la bretxa educativa entre l'acadèmic i el laboral continuen sent qüestions crítiques, BBVA llança una nova edició del seu programa ‘Educació Connectada’.

La iniciativa, presentada al juny de 2025, recull urgentment el desafiament de dotar la joventut de competències adaptades a un mercat canviant, on un 36 % de joves entre 16 i 29 anys romanen fora de l'entorn laboral. Aquesta dada pren rellevància en plena recuperació econòmica, on la demanda de talent digital i emocional s'accelera.

Habilitats emergents per a professionals del demà

Des de 2020, ‘Educació Connectada’ ha format més de 90.000 persones a Espanya: docents, famílies i estudiants. En la seva nova etapa, que s'allargarà fins a 2027, se centrarà en més de 10.000 participants.

| Google

L'objectiu no és només integrar eines digitals, sinó fomentar competències decisives: pensament crític, creativitat, adaptabilitat i capacitat per prendre decisions informades. Aquest enfocament respon directament a les necessitats del mercat, on es preveu la creació d'un milió de llocs de treball digitals entre 2023 i 2030 a Espanya, tot en un entorn econòmic marcat per la disrupció tecnològica.

Tres nivells d'impacte: aula, família i joventut

BBVA i Fad Juventud han estructurat l'acció en tres àmbits específics. En l'entorn escolar, el programa s'implementarà a secundària amb tallers i webinars orientats a l'ocupabilitat.

En paral·lel, es desplegarà una línia d'actuació per a famílies, incloent-hi un estudi d'estereotips i videotutorials dissenyats per millorar l'acompanyament en decisions acadèmiques i professionals. A més, se celebraran trobades presencials i virtuals per a joves, on s'abordaran qüestions com salut mental, tècnica i emocional, culminant en un manifest juvenil.

La directora de Negoci Responsable de BBVA a Espanya, Teresa Madrigal Valera, va destacar que l'educació no és un gest solidari, sinó “una inversió que genera oportunitats per a tothom i fomenta la igualtat”

Posició estratègica en la inversió social

Aquesta iniciativa s'emmarca en un compromís més ampli: entre 2021 i 2024, BBVA va destinar 594 milions d'euros a iniciatives socials —incloent-hi educació, reducció de desigualtats i cultura—, superant un objectiu previst per a 2025. D'aquesta inversió, més de 370 milions (63 %) es van dirigir a programes educatius, beneficiant directament gairebé 7 milions de persones i arribant amb continguts gratuïts a més de 50 milions. ‘Educació Connectada’ és un dels seus projectes estrella a Espanya, juntament amb altres com ‘Chavos que Inspiran’ a Mèxic.

Anàlisi: Per què aquest enfocament és clau per a BBVA i el mercat?

Des d'una perspectiva econòmica i financera, invertir en la formació de joves respon a dues tendències convergents: el dèficit de talent per a noves professions digitals i la responsabilitat social bancària. D'una banda, la creixent automatització exigeix professionals amb habilitats toves i tècniques que l'educació tradicional no acaba de proporcionar.

| Dean Drobot, XCatalunya, BBVA

D'altra banda, enfortir la formació juvenil reforça la llicència social del banc, millora la seva reputació i genera afinitat amb potencials clients futurs.

A més, en un entorn postpandèmia i en plena recuperació després de la crisi, el compromís amb la comunitat es converteix en palanca de sostenibilitat. BBVA ha passat de gestionar línies de crèdit corporatiu a assumir el rol d'actor rellevant en l'agenda pública –des d'ODS fins a acceleració digital– i aquest programa és un exemple tangible de com l'entitat tradueix inversió en retorn social i econòmic.