Anuncio urgente del Banco Santander para sus clientes que vayan de vacaciones

En pleno periodo vacacional —junio y julio 2025— el aumento de los desplazamientos al extranjero ha encendido las alertas del sector bancario. Las entidades enfatizan la necesidad de planificar el uso financiero fuera del país. El Banco Santander, como referencia en España y la UE, ha emitido un comunicado urgente para que sus clientes no se vean sorprendidos por comisiones inesperadas, límites de retiro o incidentes con las tarjetas.

Lo que comenzó como un mensaje simple se amplificó gracias a varias plataformas informativas. Entre ellas, edatv.news insistió en que "los usuarios… podrán sacar dinero en efectivo en cualquier cajero del extranjero. Sin embargo, esta facilidad no siempre será gratuita". A partir de ahí, expandimos la información y profundizamos en los mecanismos y variables clave que deben tenerse en cuenta.

Comisiones distintas dentro y fuera de la UE: qué debes saber

Santander ha aclarado que las retiradas con tarjeta de débito dentro de la Unión Europea no generan comisiones por parte del banco. No obstante, el operador local del cajero puede aplicar su propia tarifa, que aparece en pantalla antes de confirmar la operación. Este paso es esencial: no aceptes automáticamente sin revisar el mensaje que indica la comisión.

En países fuera de la UE, la entidad aplica un cargo del 4,5 % sobre el importe retirado, con un mínimo de 3,5 €. En cambio, en tarjetas de crédito, la comisión asciende al 5 % fuera de la Unión (mínimo 3,5 €) y al 3,9 % si se utiliza dentro de la UE. A ello se añade, cuando se compra en otra divisa, un recargo del 3 % sobre el valor de la compra, con un mínimo de 1 €.

Estos porcentajes son determinantes en viajes frecuentes o de larga duración. Alguien que retire 200 € fuera de la UE pagará 9 €, un dato no trivial para economías domésticas ajustadas.

Alternativas sin tarjeta: códigos y contactless que marcan la diferencia

El Banco Santander no se queda en el aviso: también ofrece soluciones para emergencias. En situaciones donde se olvida o retiene la tarjeta, el cliente puede:

Usar retiro contactless por NFC desde un móvil con Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay.

Generar un código único para sacar efectivo desde la app, válido en la red del Santander.

Estas opciones permiten retiros de hasta 300 €/día y 1.000 €/semana, útiles para evitar quedarse sin efectivo en plena contratación turística o ante contratiempos inesperados. Este sistema analítico responde a la tendencia creciente por pagos móviles: en 2024, Bizum y contactless representaron casi el 70 % de las operaciones en España.

Consejos clave para actuar con inteligencia