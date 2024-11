La revolució que prepara Bizum el 2025

Des del seu llançament, Bizum ha transformat la manera de fer pagaments a Espanya. Aquesta plataforma digital ha aconseguit simplificar transaccions que abans requerien processos molestos, com ara transferències bancàries o pagaments en efectiu. El seu èxit rau en la rapidesa, la facilitat d'ús i l'adaptació a les necessitats dels usuaris moderns.

Més de 27 milions de persones utilitzen Bizum per als pagaments quotidians, ja sigui per dividir comptes, fer regals o petites compres. A més, milers de comerços han integrat aquest sistema com una alternativa eficaç i còmoda per rebre pagaments. Aquest creixement ha consolidat Bizum com un dels mètodes de pagament més populars al país.

El futur de Bizum promet una expansió més enllà de les fronteres espanyoles. El 2025, s'entreveuen importants innovacions que transformaran el panorama dels pagaments digitals a Europa i el món. Aquestes novetats busquen consolidar Bizum com un referent internacional en tecnologia financera.

Bizum Internacional: un pas cap a la integració europea

Un dels projectes més ambiciosos de Bizum és la seva expansió internacional. La plataforma ha iniciat proves amb els seus homòlegs a Itàlia i Portugal, Bancomat i MB Way, respectivament. Aquestes proves han estat possibles gràcies a la tecnologia SEPA, que permet transferències immediates entre els països de la zona euro.

| ACN

El projecte, conegut com a EuroPA, aspira a permetre pagaments instantanis entre usuaris de Bizum i les plataformes associades a altres països europeus. La primera experiència pilot està prevista per a finals del 2024. El 2025, s'espera que aquest sistema estigui disponible per a usuaris d'Espanya, Itàlia, Portugal i Andorra, amb vista a una expansió global.

Aquest avenç no només facilitarà pagaments entre particulars, sinó també transaccions comercials transfrontereres. Bizum està treballant activament per integrar solucions de més països a aquesta iniciativa.

Innovació tecnològica: Bizum Pay i NFC

Per al proper any, Bizum també planeja introduir millores en la seva tecnologia i serveis. Una de les novetats és la implementació de pagaments presencials mitjançant tecnologia NFC. Això permetrà als usuaris realitzar transaccions ràpides només apropant el mòbil a un dispositiu habilitat.

A més, Bizum llançarà la seva pròpia aplicació, Bizum Pay, que facilitarà encara més les operacions. Aquesta app permetrà afegir targetes de bancs adherits a la plataforma, ampliant les opcions per als usuaris.

Àngel Nigorra, director general de Bizum, assegura que aquestes innovacions busquen estendre l'abast i la utilitat de la plataforma. Segons Nigorra, el 2025 serà un any clau per portar Bizum a nous mercats i àmbits d'actuació, com ara la identificació digital.

Cap a una plataforma global

L'objectiu a llarg termini de Bizum és convertir-se en una eina indispensable a nivell internacional. Actualment compta amb més de 45 milions d'usuaris combinats amb els seus socis europeus, cobrint 182 institucions financeres. Aquest creixement reflecteix la confiança i la projecció que té la plataforma al sector financer.

Bizum, amb la seva aposta per la innovació i la internacionalització, està preparada per liderar la revolució dels pagaments digitals el 2025. El seu enfocament en la simplicitat, la rapidesa i la connectivitat la posiciona com una referència en l'àmbit de la tecnologia financera global.