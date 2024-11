Després de la salsa argentina Mercadona retira un altre producte i les xarxes dicten sentència

La retirada de la popular salsa argentina de Mercadona no va deixar indiferents els seus clients habituals. Aquest producte, que s'havia guanyat un lloc especial a les cuines de moltes famílies, va desaparèixer dels prestatges sense previ avís.

Les xarxes socials van esclatar en comentaris, alguns carregats d'indignació, altres d'humor, però tots amb un denominador comú: la incomprensió davant la manca de comunicació per part de la cadena. Ara, Mercadona s'enfronta a una situació similar amb la retirada d'un altre dels seus productes estrella, i les xarxes tornen a ser protagonistes.

Un nou article retirat

En aquesta ocasió, el producte que ha generat controvèrsia és el iogurt amb proteïnes i llavors de stracciatella, pertanyent a la línia Hacendado. Aquest iogurt havia conquerit els amants dels snacks saludables i aquells que buscaven opcions amb alt contingut en proteïnes.

Tot i això, l'empresa ha confirmat la seva retirada definitiva a través del seu compte oficial a Twitter, desencadenant una onada de missatges d'usuaris desconsolats.

Un client, notablement afectat, expressava la seva incredulitat: " M'estàs dient que m'he pres aquest iogurt per darrera vegada sense saber que era l'última?".

Aquest tipus de missatges, carregats de dramatisme però també d'humor, reflecteixen l'impacte emocional que alguns productes generen als consumidors. Un altre usuari va qualificar la situació com una "traïció", comparant la retirada del iogurt amb un gir inesperat en una sèrie de televisió.

Mercadona, per part seva, va respondre de manera ràpida i clara a través de les seves xarxes socials. "Així és, ja no en tenim", va afirmar en resposta a un client. A més, la companyia va assegurar que estudiarà l'interès dels consumidors per avaluar un possible retorn del producte.

Tot i això, la promesa de revisar la situació no ha calmat del tot els ànims. I les xarxes socials continuen omplint-se de mems, queixes i comentaris nostàlgics.

Una decisió que no és nova

Aquesta no és la primera vegada que la cadena genera aquest tipus de reaccions. La retirada de productes sense avís previ s'ha convertit en una pràctica habitual, però també en un motiu recurrent de queixes.

| Mercadona

Molts usuaris critiquen la falta de comunicació i sol·liciten a Mercadona més transparència. En aquesta ocasió, el ressò mediàtic ha estat especialment destacable per l'abast del iogurt entre els diferents perfils de consumidors, des d'esportistes fins a persones amb dietes específiques.

A Twitter, els comentaris no han deixat de créixer. Un usuari va compartir una imatge del iogurt amb el missatge: "L'enemic públic número u no és un dolent, és Mercadona retirant productes icònics".

Altres van demanar fins i tot firmes per sol·licitar el seu retorn. Aquestes reaccions, encara que en to de broma, deixen clar el poder que les xarxes socials tenen per amplificar el descontentament dels consumidors.

La resposta de Mercadona davant aquest tipus de situacions serà clau per mantenir la fidelitat dels clients. Tot i que la companyia argumenta que les renovacions d'estoc són necessàries per donar cabuda als nous productes, molts usuaris insisteixen que s'haurien de fer esforços per mantenir certs clàssics.

Mentrestant, els consumidors continuen expressant la seva nostàlgia, deixant clar que, per a ells, alguns productes no són simplement aliments, sinó una part fonamental del dia a dia.