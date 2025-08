Així pots cobrar l'atur fins i tot sense haver cotitzat prou

En un moment en què el mercat laboral sembla estabilitzar-se, convé recordar que l'accés a l'atur contributiu continua sent un obstacle per a milers de treballadors amb microcontractes o jornades fraccionades. L'última estadística oficial situa 2 593 449 persones en atur al tancament de febrer de 2025, la xifra més baixa per a aquest mes des de fa 17 anys.

L'economia espanyola presenta avui un escenari mixt. Han millorat els ingressos mitjans per càpita, però l'ocupació de curta durada persisteix. Moltes persones encadenen contractes eventuals de poques hores.

Així, encara que treballin diversos mesos, no arriben als 360 dies de cotització exigits per percebre l'atur contributiu. Aquesta combinació de turisme estacional i contractació parcial estén la vulnerabilitat entre qui acaba sense dret a l'atur.

| ACN

Canvis clau en el subsidi després de la reforma de novembre de 2024

A partir de l'1 de novembre de 2024, el Govern va aprovar el Reial decret llei 2/2024, que va introduir modificacions importants en els subsidis per desocupació. Una de les novetats més rellevants va ser la possibilitat d'accedir a l'ajuda amb només 90 dies cotitzats si la persona té càrregues familiars, o 180 dies si no en té. Fins aquell moment, no tenir a càrrec fills o altres persones implicava un requisit molt més gran. A més, es va ampliar el termini per sol·licitar l'ajuda a sis mesos després del cessament laboral.

Aquells que no arriben als 360 dies de cotització poden ara accedir al “subsidi per cotitzacions insuficients”. Es tracta d'una prestació no contributiva. El SEPE la concedeix quan es compleixen els requisits de desocupació total o parcial després de novembre de 2024, no existeix dret a la prestació contributiva i es compleixen els límits de rendes.

Quanties decreixents i llindars de l'IPREM el 2025

La quantia del subsidi segueix una lògica decreixent ajustada a l'IPREM vigent, que el 2025 es manté en 600 € mensuals. Durant els primers 180 dies es cobra el 95 % (al voltant de 570 €), després el 90 % fins al dia 360 (540 €) i a partir d'aquest moment el 80 % (480 €). Aquesta escala també s'aplica al subsidi per esgotament de prestació contributiva, encara que la durada del subsidi insuficient pot ser més breu.

| Syda Productions

Si es van cotitzar entre 90 i 119 dies i es tenen càrregues familiars, es pot percebre l'ajuda durant tres mesos. Amb càrregues i 180 dies cotitzats, es pot allargar fins a 21 mesos. En total, una persona podria rebre fins a uns 6 660 € anuals si s'allarga el subsidi prop d'un any.

Passos per sol·licitar-lo i terminis des del SEPE

L'ajuda se sol·licita preferentment per via telemàtica a la seu electrònica del SEPE; també pot ser mitjançant cita prèvia presencial, per telèfon o enviament convencional. La sol·licitud s'ha de presentar dins dels sis mesos següents a la data de finalització de la relació laboral. Fora d'aquest termini no es concedeix la protecció.

El SEPE requereix documentació sobre el cessament de l'ocupació, identifica els dies cotitzats i comprova que no se superin les rendes pròpies o familiars del 75 % de l'SMI. També cal estar inscrit com a demandant d'ocupació i signar un compromís d'activitat elconfidencial.com. La resolució sol tardar entre 15 i 30 dies hàbils i els pagaments, si s'aprova, s'efectuen entre el dia 10 i el 15 del mes següent.

Impacte econòmic i diferències respecte a l'atur contributiu

Encara que el subsidi per cotitzacions insuficients representa una quantia menor i no genera dret a cotització per desocupació ni a pensió de jubilació, representa un alleujament vital per a qui queda fora de la prestació contributiva. Permet un cert nivell d'estabilitat econòmica mentre es busquen feines més duradores. Les quanties modificades també faciliten que qui té càrregues familiars pugui continuar rebent ingressos fins a gairebé dos anys si té cotitzacions suficients.

A més, el nou règim permet compatibilitzar part de l'ajuda amb una feina de fins a 180 dies des de l'abril de 2025. L'objectiu és evitar penalitzar qui accedeix a feines parcials mentre manté el subsidi.