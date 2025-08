Así puedes cobrar el paro incluso sin haber cotizado lo suficiente

En un momento en que el mercado laboral parece estabilizarse, conviene recordar que el acceso al paro contributivo sigue siendo un obstáculo para miles de trabajadores con microcontratos o jornadas fraccionadas. La última estadística oficial sitúa a 2 593 449 personas en paro al cierre de febrero de 2025, el dato más bajo para ese mes desde hace 17 años.

La economía española presenta hoy un escenario mixto. Han mejorado los ingresos medios per cápita. Pero el empleo de corta duración persiste. Muchas personas encadenan contratos eventuales de pocas horas.

Así, aunque trabajen varios meses, no alcanzan los 360 días de cotización exigidos para percibir el paro contributivo. Esta combinación de turismo estacional y contratación parcial extiende la vulnerabilidad entre quienes terminan sin derecho al paro.

| ACN

Cambios clave en el subsidio tras la reforma de noviembre 2024

A partir del 1 de noviembre de 2024, el Gobierno aprobó el Real Decreto‑ley 2/2024, que introdujo modificaciones importantes en los subsidios por desempleo. Una de las novedades más relevantes fue la posibilidad de acceder a la ayuda con apenas 90 días cotizados si la persona tiene cargas familiares, o 180 días si no las tiene. Hasta ese momento, no tener a cargo a hijos u otras personas implicaba un requerimiento mucho mayor. Además, se amplió el plazo para solicitar la ayuda a seis meses tras el cese laboral.

Aquellos que, no alcanzan los 360 días de cotización pueden ahora acceder al “subsidio por cotizaciones insuficientes”. Se trata de una prestación no contributiva. El SEPE la concede cuando se cumplen los requisitos de desempleo total o parcial después de noviembre de 2024, no existe derecho a la prestación contributiva y se cumplen los límites de rentas.

Cuantías decrecientes y umbrales del IPREM en 2025

La cuantía del subsidio sigue una lógica decreciente ajustada al IPREM vigente, que en 2025 permanece en 600 € mensuales. Durante los primeros 180 días se cobra el 95 % (alrededor de 570 €), luego el 90 % hasta el día 360 (540 €) y a partir de ese momento el 80 % (480 €). Esta escala también se aplica al subsidio por agotamiento de prestación contributiva, aunque la duración del subsidio insuficiente puede ser más breve.

| Syda Productions

Si se cotizaron entre 90 y 119 días y se tienen cargas familiares, se puede percibir la ayuda durante tres meses. Con cargas y 180 días cotizados, se puede extender hasta 21 meses. En total, una persona podría recibir hasta unos 6 660 € anuales si se prolonga el subsidio cerca de un año.

Pasos para solicitarlo y plazos desde el SEPE

La ayuda se solicita preferentemente por vía telemática en la sede electrónica del SEPE, también puede mediante cita previa presencial, por teléfono o envío convencional. La solicitud debe presentarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de finalización de la relación laboral. Fuera de ese plazo no se concede la protección.

El SEPE requiere documentación sobre el cese del empleo, identifica los días cotizados y comprueba que no se superen las rentas propias o familiares del 75 % del SMI. También es necesario estar inscrito como demandante de empleo y firmar un compromiso de actividad elconfidencial.com. La resolución suele tardar entre 15 y 30 días hábiles y los pagos, si se aprueba, se efectúan entre el día 10 y el 15 del mes siguiente al devengo.

Impacto económico y diferencias frente al paro contributivo

Aunque el subsidio por cotizaciones insuficientes representa una menor cuantía y no genera derecho a cotización por desempleo ni a pensión de jubilación, representa un alivio vital para quienes quedan fuera de la prestación contributiva. Permite cierto nivel de estabilidad económica mientras se buscan empleos más duraderos. Las cuantías modificadas también facilitan que quien tiene cargas familiares pueda seguir recibiendo ingresos hasta casi dos años si tiene cotizaciones suficientes.

Además, el nuevo régimen permite compatibilizar parte de la ayuda con un empleo de hasta 180 días desde abril de 2025. El objetivo es evitar penalizar a quienes acceden a trabajos parciales mientras mantienen el subsidio.