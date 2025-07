L'errada lingüística en català que molta gent comet en un moment molt important

Tots hem passat per aquest moment. Estem escrivint un correu electrònic important, potser per demanar feina, per enviar una factura o per contactar amb l'ajuntament. Volem ser formals i correctes, que es noti que tenim cura de les formes.

Llavors, a la capçalera, just abans de començar a escriure el missatge, ens ve al cap una fórmula que sembla perfecta per a l'ocasió: "A l'atenció del departament de Recursos Humans". Sona professional, oi? Doncs, encara que sembli mentida i que ho veiem escrit a tot arreu, aquesta expressió no és la més genuïna en llengua catalana.

Un error molt comú

Però tranquil·litat, no ets l'únic que ho fa servir. És un dels dubtes més estesos i un dels errors més comuns, precisament perquè és una expressió que hem sentit i llegit milers de vegades.

Llavors, quin és el problema? El problema és que "a l'atenció de" és el que els lingüistes anomenen un calc. No, no té res a veure amb els mitjons! Un calc lingüístic és, per entendre'ns, com si agaféssim una expressió d'una altra llengua (en aquest cas, del castellà "a la atención de") i la traduíssim paraula per paraula al català. De vegades funciona, però moltes altres vegades el resultat és una frase que, tot i que s'entén, grinyola una mica a l'orella d'un parlant nadiu i no és pròpia de la nostra llengua.

En català, per indicar a qui va dirigit un escrit o una comunicació, tenim solucions molt més naturals i senzilles. No cal complicar-se la vida. Aquí tens unes quantes alternatives que pots fer servir a partir d'ara mateix i quedar com un rei o una reina:

Aquesta és potser la solució més semblant i fàcil de recordar. Simplement canviant la preposició "a" per "per a", ja ho estem fent correctament. La preposició "per a" indica clarament el destinatari, la finalitat. Per exemple: "Per a l'atenció de la senyora Rius". És elegant i impecable. "Adreçat a...": Una altra opció molt clara i formal. Indica directament a qui s'adreça la comunicació. Per exemple: "Adreçat al cap de vendes". És una fórmula perfecta per a cartes o documents oficials.

Per què ens equivoquem tant amb això?

La raó és senzilla: vivim en un contacte constant amb el castellà, i és normal que se'ns encomanin estructures. No ens hem de sentir malament per això. Fins i tot els parlants més experts poden caure en un calc de tant en tant. L'important és ser-ne conscient i, a poc a poc, anar incorporant les formes genuïnes del català.

Així que la pròxima vegada que hagis d'escriure un correu formal, recorda-ho: en lloc de caure en el parany de "a l'atenció de", respira fondo i tria una de les nostres formes. Demostraràs un domini de la llengua que marcarà la diferència.