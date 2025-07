La novetat de Revolut amb què pots guanyar molts diners

A mitjan juliol de 2025, Espanya viu un escenari econòmic caracteritzat per tipus d'interès en mínims històrics. L'Euríbor segueix per sota del 3 %, pressionant a la baixa la rendibilitat que ofereixen els bancs tradicionals. En paral·lel, la inflació, tot i que controlada, manté un cert pols, provocant que les empreses busquin alternatives digitals i rendibles per a la seva liquiditat.

En aquest entorn, els neobancs acceleren la seva ofensiva: Vivid va llançar recentment comptes per a empreses i autònoms que ofereixen fins a un 4 % TAE durant el primer mes, i ara Revolut respon amb una oferta que vol replicar l'èxit del seu anterior 3,56 % TAE per a particulars.

Curiosament, l'estratègia de remunerar saldos empresarials no és nova. L'any passat, Revolut va conquerir els estalviadors particulars, captant 750 milions d'euros gràcies a un compte al 3,56 % TAE i assolint un volum de 1.700 milions en aquest tipus de producte. Ara fa el salt a Revolut Business aprofitant aquest impuls.

Revolut Business remata la seva proposta amb fins a 1,75 % TAE

Revolut ha llançat a Espanya els seus primers comptes remunerats per a empreses, amb interessos d'entre l'1 % i l'1,75 % TAE, abonats de manera diària i amb accés líquid immediat. Així es distribueix:

Plan Grow (30 €/mes): remuneració de l'1 % TAE.

Plan Scale (90 €/mes): ofereix un 1,5 % TAE.

Plan Enterprise (tarifa personalitzada): arriba al màxim, 1,75 % TAE.

L'interès s'aplica sobre saldos de fins a 10.000 €, buscant incentivar la captació de liquiditat amb retorns competitius.

El creixement de Revolut Business resulta rellevant: més de 1.000 milions d'euros en transaccions mensuals i un creixement interanual del 90 % en volum, amb empreses que ja gestionen més de 1.000 milions en productes de tresoreria.

James Gibson, General Manager de Revolut Business, afirma que el creixement observat evidencia “l'enorme potencial del teixit empresarial local” i subratlla que aquesta solució ofereix “accés instantani, remuneració diària i integració total amb les eines de gestió financera de Revolut”.

Estratègia digital i comparació amb altres neobancs

Aquesta iniciativa encaixa en una estratègia digital ja consolidada per Revolut: fa poc va superar els cinc milions de clients a Espanya, on les seves solucions digitals, com el compte nòmina al 2,25 % TAE o caixers automàtics i Bizum, han enfortit la seva presència.

Davant la jugada de Vivid, que en només un mes va oferir un 4 % TAE i ara un 3, Revolut proposa una estratègia més moderada, però sostinguda. La seva opció empresarial es basa a fidelitzar a través de plans mensuals amb retorn permanent, a diferència de les promocions puntuals d'altres neobancs.

En comparació amb la banca tradicional, on els comptes d'empresa no solen superar el 0,1 %, Revolut ofereix un diferencial competitiu notable. A més, la flexibilitat d'accés immediat i la integració amb serveis de tresoreria reforcen el seu atractiu davant les limitacions de la banca clàssica.

Reptes, beneficis i conclusions

La proposta de Revolut Business democratitza l'accés a comptes remunerats per a empreses, cosa que permet fins i tot a pimes beneficiar-se de rendiments diaris i sense bloqueig de fons. No obstant això, l'interès màxim es limita a 10.000 €, per la qual cosa l'increment de rendibilitat pot ser modest per a grans empreses. A més, els costos associats als plans poden no compensar el benefici si la liquiditat és escassa.

De tota manera, el posicionament de Revolut en aquest nínxol és rellevant. En oferir un compte integrat en un ecosistema digital—pagaments internacionals, comptabilitat sincronitzada, multimoneda—s'ajusta a les demandes modernes de gestió financera àgil i connectada.

A mesura que avança la batalla per la captació de liquiditat empresarial, aquesta oferta col·loca Revolut Business en un lloc destacat. Per a qui valora la comoditat digital i busca alguna cosa més que el 0 % dels bancs tradicionals, la seva proposta representa una combinació interessant de rendiment i tecnologia.