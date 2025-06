Una targeta del Banco Santander soluciona les coses a molts

Al juny de 2025, l'economia espanyola es troba en una fase de clara transició: la inflació segueix en nivells moderats –al voltant del 3 % interanual segons l'INE– mentre que el Banc Central Europeu manté els tipus d'interès en terreny restrictiu. Aquest escenari reforça el poder adquisitiu per una banda, i per l'altra, limita el consum i l'endeutament.

Al mateix temps, la revolució digital a la banca ha portat a una major sofisticació en els productes financers: cadenes de cashback, apps mòbils intel·ligents i programes de fidelització s'han convertit en eixos estratègics tant per a bancs tradicionals (com Santander, BBVA o CaixaBank) com per a les fintech emergents.

En aquest context, la Targeta Crèdit Santander se situa com una proposta adequada per fidelitzar el client, aportant valor real en el dia a dia.

| Canva Pro, XCatalunya

Termini de la promoció

Un recent comunicat de l'entitat confirma que aquesta targeta ofereix un reemborsament de l'1 % sobre totes les compres durant el primer any, fins a un màxim de 10 € al mes (120 € anuals). Aquesta promoció està activa fins al 30 de juny de 2025, data que marca el final d'aquesta campanya.

L'import segur i constant d'aquesta devolució pot resultar especialment atractiu per a qui manté una despesa mensual regular en alimentació, transport o oci.

Característiques clau de la Targeta Crèdit Santander

La targeta es comercialitza sense cost d'emissió ni de manteniment, cosa que garanteix una tarifa plana durant tot el període promocional. Una funcionalitat destacada és l'opció de pagament a final de mes sense interessos, sempre que es liquidin les despeses en aquesta data, un instrument ideal per a qui prefereix organitzar les seves finances sense recórrer al crèdit car.

A més, l'app mòbil de Santander permet gestionar en temps real funcions com activar o desactivar la targeta, consultar el PIN o fins i tot bloquejar un pagament sospitós de manera immediata.

En matèria de seguretat, la targeta ofereix un nivell reforçat: en cas de frau o si una compra online no arriba, el titular pot bloquejar-la a l'instant i activar el procés de reclamació amb suport directe del banc, recuperant l'import abans que es descompti del compte. Tot això sense cost i amb agilitat, millorant notablement la confiança de l'usuari.

La proposta es complementa amb l'opció d'adherir-se al programa Santander Premia, que brinda reemborsaments addicionals i descomptes en marques conegudes (com Fnac, Adidas o Ikea) i serveis de viatges; també existeix la possibilitat d'inscriure's al Plan Santander Iberia Plus, que permet acumular Avios i accedir a un 10 % de descompte en bitllets d'Iberia, mitjançant una quota de 4 € al mes.

| XCatalunya, Banco Santander, Dima Valkov

Anàlisi de l'impacte per al consumidor

Des de la perspectiva de l'usuari mitjà, el retorn ofert (1 %) pot semblar modest en comparació amb altres ofertes més agressives —algunes targetes de neobancs ofereixen fins a un 6 % en categories seleccionades— però la diferència rau en la simplicitat i transparència: no s'exigeixen compres mínimes ni subscripcions addicionals, tot és gestionable des del mòbil i sense costos ocults.

Si imaginem un client que gasta al voltant de 1 000 € al mes en compres, la devolució de 10 € representa un estalvi directe de 120 € a l'any. Sumant els reemborsaments per marques associades i l'estalvi addicional en acumular Avios en viatges, el benefici total multiplica el valor nominal de la targeta. A més, evitar els interessos vinculats a pagaments ajornats exigeix disciplina financera, ja que aquestes modalitats sí apliquen percentatges similars al 18–20 % TIN.

En matèria d'usabilitat, l'opció de convertir una compra en tres pagaments introdueix flexibilitat davant despeses inesperades, la qual cosa suposa un avantatge addicional davant targetes que només ofereixen pagament complet o revolving, amb costos molt elevats.

El programa Iberia Plus, per la seva banda, resulta especialment atractiu per a qui viatja amb freqüència. L'acumulació d'1 Avio per cada 2 € gastats més el 10 % de descompte en bitllets suposa un element diferencial. No obstant això, usuaris en fòrums com Reddit adverteixen que l'experiència amb el programa pot resultar confusa i a vegades problemàtica.

Segons un testimoni, “mai vaig veure el descompte del 10 % en cap vol” i els càrrecs de la tarifa mensual a vegades no quedaven clars fins a contactar amb atenció al client.