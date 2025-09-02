Logo xcatalunya.cat
Ahir va arribar a Lidl la peça de roba que ni Primark iguala: ideal per a la tardor

Lidl ho torna a fer i pren la davantera: còmoda, funcional i ha arribat just quan més es necessita

Amb l'arribada de setembre, el canvi d'estació comença a notar-se a gran part d'Espanya. Les temperatures més suaus i les primeres pluges conviden a renovar l'armari amb roba més abrigada, però sense ser pesada o massa gruixuda. Les famílies busquen roba funcional, còmoda i econòmica per afrontar la mitja temporada amb estil, però sense passar fred ni calor.

En aquesta tendència, els supermercats s'han convertit en una alternativa real a les botigues de moda tradicional. Lidl, en concret, torna a sorprendre amb una proposta que uneix disseny, sostenibilitat i bon preu. La seva última incorporació per a la temporada ja comença a guanyar protagonisme entre els compradors més pràctics.

Dues jaquetes tipus bomber, una de blanca i una de blau marí, sobre un fons desenfocat d’una botiga.
Lidl ha portat, des d’ahir, el tallavents que tothom voldrà fer servir | Lidl, xcatalunya.cat

Lidl presenta: protecció lleugera per al dia a dia

Lidl ha incorporat des d'ahir la jaqueta que totes les famílies necessiten: un tallavent lleuger per a nens i nenes. És una peça lleugera amb la qual ja no hauran de lluitar perquè els petits la vulguin portar. I el que més els alegra és el preu, a només 8,99 euros.

Aquesta peça de roba és una jaqueta lleugera júnior tipus tallavent, ideal per als dies frescos de tardor. Compta amb coll alçat i cremallera completa, que inclou protecció a la zona de la barbeta per a més comoditat. A més, té butxaques laterals i un acabat exterior repel·lent a l'aigua, ideal per a climes variables.

Gràcies al seu tractament Bionic-Finish Eco, la jaqueta ofereix una defensa eficaç contra la humitat sense comprometre el respecte pel medi ambient. L'interior va folrat amb polièster reciclat, proporcionant un punt d'abric sense resultar pesada ni voluminosa. Es pot triar en dos tons: blau fosc i blanc, pensats per combinar fàcilment.

Publicitat de jaquetes lleugeres per a nens en dos colors, blau marí i blanc, amb un preu de 8,99 euros, disponibles en talles de la 134 a la 164, resistents a l’aigua i al vent, venda exclusiva a lidl.es
El preu de la jaqueta de Lidl és només de 8,99 euros i això farà que s'acabi molt aviat | Lidl, xcatalunya.cat

Confort, sostenibilitat i preu baix: la gran oferta de Lidl

El model està dissenyat per a nens i nenes i destaca també pels seus materials de qualitat: exterior 100% poliamida i encoixinat 100% polièster reciclat. Inclou una cremallera YKK d'alta resistència, també fabricada amb components reciclats. Tot amb el suport del certificat Global Recycled Standard, que avala el seu compromís sostenible.

Per a la seva cura, n'hi ha prou amb rentar-la fins a 40 °C, evitant blanquejadors, planxar o rentar en sec. A més, es pot assecar a baixa temperatura, cosa que en facilita el manteniment. Aquesta combinació d'utilitat, consciència ecològica i disseny pràctic la converteix en una de les propostes més completes de la tardor.

Una família amb dos nens petits en una sala d'estar desordenada, els pares semblen cansats mentre els nens juguen, amb el logotip de Lidl a la cantonada superior dreta.
Els pares ja no hauran de lluitar perquè facin servir la jaqueta | Africa Images, Lidl

Poques coses hi ha més satisfactòries que trobar aquella roba que els petits volen posar-se sense protestar. Si a sobre protegeix del vent, aguanta qualsevol ensurt al pati i s'asseca ràpidament, és gairebé màgia. I quan costa menys que un menú al centre, no hi ha molt més a pensar: al carretó i directe al penja-robes.

