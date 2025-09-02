Ayer llegó a Lidl la prenda que ni Primark puede igualar: ideal para el otoño y barata

Con la llegada de septiembre, el cambio de estación comienza a notarse en gran parte de España. Las temperaturas más suaves y las primeras lluvias invitan a renovar el armario con ropa más abrigada, pero sin ser pesado o demasiado gruesa. Las familias buscan ropa funcional, cómoda y económica para afrontar el entretiempo con estilo, pero sin pasar frío ni calor.

En esta tendencia, los supermercados se han convertido en una alternativa real a las tiendas de moda tradicional. Lidl, en concreto, vuelve a sorprender con una propuesta que une diseño, sostenibilidad y buen precio. Su última incorporación para la temporada ya empieza a ganar protagonismo entre los compradores más prácticos.

| Lidl, esp.xcatalunya.cat

Lidl presenta: protección ligera para el día a día

Lidl ha incorporado desde ayer, la chaqueta que todas las familias necesitan: un cortaviento ligero para niños y niñas. Es una prenda liviana con la cual ya no tendrán que luchar para que los pequeños la quieran usar. Y lo que más les alegra es el precio, a solo 8, 99 euros.

Esta pieza de ropa es una chaqueta ligera júnior tipo cortaviento, ideal para los días frescos de otoño. Cuenta con cuello alzado y cremallera completa, que incluye protección en la zona de la barbilla para mayor comodidad. Además, tiene bolsillos laterales y un acabado exterior repelente al agua, ideal para climas variables.

Gracias a su tratamiento Bionic-Finish Eco, la chaqueta ofrece una defensa eficaz contra la humedad sin comprometer el respeto al medio ambiente. El interior va forrado con poliéster reciclado, proporcionando un punto de abrigo sin resultar pesada ni voluminosa. Se puede elegir en dos tonos: azul oscuro y blanco, pensados para combinar fácilmente.

| Lidl, esp.xcatalunya.cat

Confort, sostenibilidad y precio bajo: la gran oferta de Lidl

El modelo está diseñado para niños y niñas y destaca también por sus materiales de calidad: exterior 100% poliamida y acolchado 100% poliéster reciclado. Incluye una cremallera YKK de alta resistencia, también fabricada con componentes reciclados. Todo con el respaldo del certificado Global Recycled Standard, que avala su compromiso sostenible.

Para su cuidado, basta con lavarla hasta a 40 °C, evitando blanqueadores, planchado o lavado en seco. Además, puede secarse a baja temperatura, lo que facilita su mantenimiento. Esta combinación de utilidad, conciencia ecológica y diseño práctico la convierte en una de las propuestas más completas del otoño.

| Africa Images, Lidl

Pocas cosas hay más satisfactorias que encontrar esa ropa que los peques quieren ponerse sin protestar. Si encima protege del viento, aguanta el trote del patio y se seca rápido, es casi magia. Y cuando cuesta menos que un menú en el centro, no hay mucho más que pensar: al carrito y directo al perchero.