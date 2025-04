Últimes entrades disponibles per al Cabró Rock Estiu 2025: No et quedis sense la teva!

El Cabró Rock Estiu 2025 s’apropa a gran velocitat i les entrades de dia per al festival ja estan a punt d’esgotar-se. Aquest esdeveniment, que tindrà lloc els 13 i 14 de juny a Vic, s’ha consolidat com una de les grans cites musicals de l’estiu i aquest any promet superar totes les expectatives. Si encara no tens la teva entrada per al Cabró Rock Estiu, ara és el moment de fer-te amb ella abans que s'acabin.

Un cartell de luxe per a un festival únic

El Cabró Rock Estiu 2025 oferirà una programació musical diversa, amb grans noms del panorama nacional i una barreja de gèneres que van des del rock i ska fins al pop i la música alternativa. Grups com Oques Grasses, La Raíz, Els Catarres, Ska-P i La Fúmiga seran els protagonistes d’aquest festival que promet una experiència inoblidable. Amb aquest cartell, l’esdeveniment està dissenyat per satisfer tots els gustos i garantir dos dies de música en directe i molt d'ambient festiu.

Entrades de dia a punt d’esgotar-se

Si encara no tens la teva entrada per al divendres 13 de juny o el dissabte 14 de juny, et queden poques oportunitats. Les entrades de dia per cada jornada estan disponibles per 55€ cadascuna, i queden últimes unitats. Les entrades d'un dia et permetran gaudir de tot el festival en una jornada única. És important destacar que aquestes entrades no inclouen consumició, així que caldrà tenir-ho en compte a l'hora de planificar la teva jornada.

Si tens menys de 16 anys, podràs accedir-hi acompanyat d’un adult i amb una autorització firmada, que pots descarregar directament des de la web oficial del festival.

| Enderrock

Un cap de setmana de festa i música en directe

El divendres 13 de juny, els assistents podran gaudir de Oques Grasses, una de les bandes més esperades amb el seu estil únic de reggae i ska. També estaran Mushka, Els Catarres, Doctor Prats, Maria Jaume, Maig i Les Que Faltaband. Per acabar el dia, DJ Trapella farà ballar al públic amb la seva selecció de música electrònica. Un inici de festival que promet molta energia i diversió.

El dissabte 14 de juny, el festival continuarà amb La Raíz, The Tyets, Figa Flawas, Els Pets, La Fúmiga, Ginestà, Los Manolos, Gea i DJ Nàtura. Aquest dia es preveu una gran festa, amb una gran varietat d'estils que inclouen ska, reggae, pop i música festiva. La jornada es tancarà amb una actuació electrònica a càrrec de DJ Nàtura, per continuar la festa fins ben entrada la nit.

Compra les teves entrades abans que s’acabin

Les entrades de dia per al Cabró Rock Estiu 2025 es poden adquirir a través de la pàgina web oficial del festival. Com que les unitats disponibles són limitades, et recomanem que compris les teves entrades com més aviat millor. Les entrades de dos dies també estan a la venda, però les entrades de dia per al divendres i dissabte estan pràcticament esgotades. Si vols gaudir de tot el festival, aquesta és la teva última oportunitat!

Cabró Rock Castanyada 2025: Edició especial a Montmeló

A més, el Cabró Rock no es limitarà només a l’estiu. El 31 d’octubre, el festival celebrarà una edició especial de la Castanyada a Montmeló, amb un altre cartell espectacular per aquells que vulguin seguir la festa a la tardor. Aquesta jornada promet continuar amb l’esperit festiu i la música de qualitat que caracteritza el festival.