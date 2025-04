Una aficionada del Barça se hace viral en First Dates... pero la cosa no acaba bien

El famoso programa de citas First Dates siempre trae momentos sorprendentes. En esta ocasión, la protagonista fue Miriam, conocida como 'jugui qui jugui' en Twitter, por su enorme pasión por el FC Barcelona. Su entrada al restaurante del amor causó sensación desde el primer minuto.

Carlos Sobera, presentador habitual del espacio en Cuatro, recibió a Miriam con una sonrisa al verla llegar con una bufanda azulgrana. En tono humorístico, Sobera bromeó diciendo: "¿Tu equipo es el Real Madrid entonces?". La respuesta fue inmediata y contundente. Miriam dejó claro que su vida gira en torno al Barça y recordó con emoción la histórica remontada contra el PSG: "Ese partido del 6-1 es inolvidable".

| Mediaset

Miriam explicó además su lema, que es toda una declaración de intenciones sobre su pasión futbolística: 'jugui qui jugui', que significa "juegue quien juegue" en catalán. "Quiero que gane el equipo, independientemente de quién juegue. Mi jugador favorito ahora mismo es Lewandowski", afirmó orgullosa.

La cita que el programa le había preparado fue también muy especial. Cristina, conocida en Twitter como 'Cris del Mini', comparte con Miriam una gran afición por el FC Barcelona. "Me llaman 'Cris del Mini' porque empecé hace 17 años a ir al Mini Estadi, campo anexo al Camp Nou", explicó Cristina durante la cita.

Match incompleto

La idea de Sobera para romper el hielo fue original y efectiva. Sugirió recibir a Cristina cantando el himno del Barça, algo que Miriam aceptó entusiasmada. Ambas comenzaron su encuentro entonando juntas el popular cántico azulgrana. Este momento se hizo rápidamente viral en las redes sociales, especialmente entre la comunidad culé.

Sin embargo, aunque la pasión por el Barça fue un punto en común, la cita no avanzó como Miriam esperaba. Desde el primer instante quedó claro que, más allá de compartir colores, faltaba química personal entre ambas. Cristina mostró un gran interés en el fútbol femenino y aseguró que actualmente es "mejor que los hombres". Miriam no compartió esta visión: "He visto algún partido femenino y les falta agresividad, posicionamiento y táctica". Esto evidenció la primera gran diferencia de opiniones entre ellas.

La conversación no salió en ningún momento del tema del FC Barcelona. Cristina intentó en varias ocasiones hablar de otros temas personales, pero Miriam siempre regresaba al Barça. "Todo lo relaciona con el Barça", comentó Cristina algo frustrada al finalizar la cita.

Finalmente, llegó el momento decisivo del encuentro. Cristina reconoció que compartían una gran afición por el club catalán, pero dejó claro que eso no era suficiente. Miriam, por su parte, admitió también que aunque tenían intereses comunes, no existía atracción física. El programa terminó con ambas despidiéndose amistosamente, sin intenciones de volver a encontrarse en otro contexto romántico. Aunque la cita no acabó en amor, su pasión compartida por el Barça hizo que este encuentro fuese uno de los más comentados en redes.

First Dates volvió así a demostrar que la pasión futbolística, aunque une a muchos, no siempre es suficiente para encontrar el amor.