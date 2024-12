L'altra cara de la panera de Nadal de l'empresa: Així t'empaitarà Hisenda

La panera de Nadal de l'empresa és un clàssic que moltes persones esperen amb il·lusió durant les festes. Plena de productes com torrons, embotits i una ampolla de bon vi, aquest detall per part de l'empresa sembla un regal perfecte per tancar l'any amb un toc festiu. No obstant això, el que a simple vista sembla un gest amable, també té implicacions fiscals que molts desconeixen. Hisenda, sempre atenta als ingressos i beneficis dels ciutadans, no perdona aquest tipus de gratificacions.

És necessari declarar la panera de Nadal?

La resposta és sí. Segons la normativa fiscal vigent, el lot de Nadal lliurat per l'empresa es considera una retribució en espècie. Això significa que, encara que no es rebi en diners, té un valor econòmic que s'ha d'incloure en la base imposable de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Hisenda interpreta que qualsevol avantatge o benefici rebut per un treballador, de l'empresa per la qual treballa, forma part del seu salari, i les cistelles nadalenques no en són una excepció.

| Canva

El valor de la panera se suma a la resta de retribucions que percep el treballador durant l'any i, per tant, està subjecte a retenció. L'empresa, com a responsable del pagament, té l'obligació de calcular aquest import i reflectir-lo en la nòmina de l'empleat. Encara que no es tradueixi en un ingrés directe en efectiu, aquest detall festiu pot influir en la quantitat final que haurà de declarar-se en la renda anual.

Què passa si no es declara?

No declarar el lot de Nadal pot tenir conseqüències. Hisenda té mecanismes per detectar ingressos no reportats, i encara que una panera pugui semblar un detall insignificant, és part dels ingressos que s'han de reflectir. Si no s'hi inclou, podria generar una revisió fiscal i, en el pitjor dels casos, comportar una sanció.

| Canva

No obstant això, és important tenir en compte que el pes fiscal d'aquest tipus de retribucions sol ser baix. En aquest cas, les quantitats són limitades i les retencions aplicades solen ser mínimes. Tot i així, la normativa és clara: qualsevol retribució en espècies ha de ser inclosa a la declaració.

Un detall amb regust de tràmit fiscal

El que moltes vegades es percep com un gest desinteressat de l'empresa té la seva cara oculta. La panera de Nadal no només és un regal, sinó també una retribució subjecta a impostos. Conèixer les regles i actuar-hi en conseqüència és clau per evitar sorpreses desagradables amb Hisenda.