El cafè de Vegeta de Bola de Drac: 'Aquests cafès fa pena beure'ls'

Els que ja tenen una edat, sense fills o sense, estaran d'acord amb aquesta afirmació. Els dibuixos animats de l'actualitat no tenen res a veure amb els dibuixos de fa 20 o 25 anys. Les sèries infantils, els productes que es poden veure a la televisió o a les plataformes, res no és igual. Bola de Drac va marcar una època durant els anys noranta i principis dels 2000.

A Catalunya, Bola de Drac, com la coneixia tothom, va marcar una època. Una traducció excel·lent, amb una banda sonora impecable, va provocar uns números d'audiència espectaculars. Tots els nens i joves miraven aquesta sèrie. Jugaven a l'esbarjo del col·legi simulant ser superguerrers i pronunciaven les mateixes frases que Vegeta.

Parlant de Vegeta, a un bar indeterminat, un cambrer ha decorat un cafè amb llet amb la cara d'aquest personatge. La foto ha estat publicada pel perfil de Twitter 'Soy camarero' i s'ha fet viral en pocs minuts. Els missatges feliciten el cambrer per aquesta obra d'art i d'altres demanen que un cafè així no es pot consumir.

Torna Bola de Drac a TV3

La mítica sèrie d'animació japonesa coneguda en català com a Bola de Drac i internacionalment com a Dragon Ball, torna a casa seva: Catalunya. A partir d'ara, els capítols de Drac i la seva continuació, Drac Z, estaran disponibles a través de la plataforma digital 3Cat, permetent als espectadors reviure les aventures de Son Goku i els seus amics. Aquesta iniciativa recupera un fenomen cultural que va marcar diverses generacions des de la seva emissió original a TV3.

Polèmica i cancel·lació

Tot i ser una de les sèries d'animació més estimades, Bola de Drac no ha estat exempta de polèmica. A finals dels anys 90 i principis dels 2000, diverses associacions i polítics, com Duran Lleida, van criticar la sèrie per considerar que contenia continguts inapropiats per a nens. Algunes escenes es van qualificar com a massa violentes o poc "políticament correctes", cosa que va portar a la seva cancel·lació en algunes plataformes de televisió a Espanya.

Aquestes crítiques van generar un debat intens sobre si la sèrie transmetia valors positius o fomentava comportaments agressius. Els defensors argumenten que transmetia valors d'esforç, companyonia i justícia prevalen sobre qualsevol altra interpretació. No seria d'estranyar que els successors d'aquells que volien imposar la moral - coneguts ara com a wokes - ho tornessin a intentar.