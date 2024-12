Sóc advocat i t'explico què has de fer si la teva empresa no paga el sou

Quan l'empresa per a la qual treballes deixa d'abonar-te el salari, et trobes en una situació complexa que pot afectar les finances i la tranquil·litat. Tot i això, les lleis laborals a Espanya protegeixen els teus drets com a treballador. Si la teva empresa no paga el sou, a continuació t'explico els passos que has de seguir per protegir-te i reclamar el que et correspon.

En primer lloc, revisa detingudament el teu contracte de treball i les nòmines prèvies. Confirma les dates de pagament acordades i les quantitats que t'haurien d'haver ingressat. Si detectes retards o impagaments, anota les dates i les quantitats degudes. Aquesta informació és fonamental per sustentar qualsevol reclamació que iniciïs.

Tot seguit, intenta mantenir una comunicació clara amb l'empresa. Envia un correu electrònic o carta certificada informant de l'impagament i indicant la quantia exacta que et deuen. Sigues respectuós i directe. Encara que l'empresa conegui la situació, deixar constància escrita de la teva reclamació és important com a prova documental.

Si l'empresa no respon o no soluciona el problema, contacteu amb el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) de la vostra comunitat autònoma. Aquest pas és obligatori abans d'acudir als tribunals. Allí presentaràs una papereta de conciliació, un document que descriu la situació, les teves dades, les de l'ocupador i les quantitats reclamades. La presentació de la papereta interromp el termini per reclamar judicialment.

A l'acte de conciliació, s'intentarà arribar a un acord amb l'empresa. Si hi ha entesa, se signarà una acta amb els termes de la solució assolida. Aquest acord és vinculant i garanteix que l'empresa compleixi allò pactat. Tot i això, si l'empresa no compareix o no s'aconsegueix acord, s'emetrà una acta sense avinència, que et permetrà acudir a la via judicial.

Via judicial si la conciliació no funciona

Si la conciliació no ha donat resultat, presenta una demanda davant del Jutjat social. Aquí és recomanable tenir un advocat especialitzat en dret laboral. Ell analitzarà el teu cas, prepararà la demanda i et representarà al judici. A més, et podrà assessorar sobre la possibilitat de reclamar interessos per demora i/o indemnitzacions addicionals si l'impagament ha generat perjudicis considerables.

Durant el procés judicial, haureu d'aportar les nòmines, el contracte de treball, la carta de reclamació a l'empresa i qualsevol altra documentació que demostri els impagaments. El teu advocat argumentarà el teu dret al salari i exigirà la regularització de les quantitats degudes. El jutge valorarà les proves i, si considera que l'empresa no ha complert les obligacions, dictarà sentència condemnant l'empresa a abonar-te les quantitats pendents.

És important saber que el salari és un dret irrenunciable. No signis documents ni acceptis acords que et perjudiquin o renunciïn a drets adquirits. Si la teva empresa et pressiona per acceptar menys diners dels que et corresponen, consulta amb el teu advocat abans de cedir.

Importància de demandar també el FOGASA

Si l'empresa es declara insolvent o en concurs de creditors, es podria complicar la recuperació dels diners. En aquests casos, el Fons de Garantia Salarial (FOGASA) pot assumir part de les quantitats degudes, complint els límits establerts legalment. Tot i que no cobreixi la totalitat del deute, alleujarà la situació econòmica generada per l'impagament.

A més, si l'impagament de salaris és continu i reiterat, podries fins i tot sol·licitar l'extinció voluntària del teu contracte amb dret a indemnització, com si fos un acomiadament improcedent. Aquesta opció requereix assessorament professional per valorar-ne la viabilitat i la conveniència.