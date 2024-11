Sóc advocat i t'explico què has de fer si vols sol·licitar una incapacitat laboral

per Pol Nadal

Sol·licitar una incapacitat laboral és un procés que permet obtenir prestacions econòmiques si no hi pots treballar. A Espanya, hi ha diferents graus d'incapacitat que s'ajusten a la pèrdua de capacitat laboral. És important conèixer els passos que cal seguir per assegurar els teus drets i rebre el suport necessari.

En primer lloc, acudeix al teu metge de capçalera o especialista. Ell avaluarà el teu estat de salut i determinarà si hi ha una limitació per treballar. És fonamental comptar amb informes mèdics detallats que acreditin les teves malalties i com afecten el teu exercici laboral. Aquests documents seran essencials en el procés de sol·licitud.

Demana la baixa mèdica si encara no la tens. Aquesta baixa és emesa pel teu metge i et permet absentar-te de la feina legalment. Durant aquest període rebràs una prestació per incapacitat temporal. És important seguir les indicacions mèdiques i assistir a totes les revisions programades.

Quan la situació mèdica es prolonga i no hi ha millora, és moment d'iniciar la sol·licitud d'incapacitat permanent. Ho pots fer a través de l' Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). Presenta una sol·licitud formal juntament amb tota la documentació mèdica rellevant. És recomanable incloure tots els informes i proves que donen suport al teu estat de salut.

| Canva Pro, XCatalunya

L'INSS avaluarà el teu cas mitjançant un tribunal mèdic. Aquest tribunal està format per professionals que analitzaran els teus informes i poden fer-te exàmens addicionals. El seu objectiu és determinar el grau d'incapacitat que et correspon segons la legislació vigent. És important assistir a les cites i cooperar plenament amb el tribunal.

Hi ha diversos graus d'incapacitat permanent: parcial, total, absoluta i gran invalidesa. Cadascú implica diferents prestacions i drets. Per exemple, la incapacitat total t'inhabilita per a la teva professió habitual, però en pots exercir una altra. L'absoluta t'impedeix fer qualsevol activitat laboral.

Quan l'INSS emet la seva resolució, rebràs una notificació. Si et concedeixen la incapacitat, et començaran a abonar la prestació corresponent. Aquesta prestació pot ser una pensió mensual o una indemnització, segons el grau i la situació laboral. És important revisar bé la resolució per entendre els teus drets.

Si no esteu d'acord amb la decisió de l'INSS, podeu presentar una reclamació prèvia. Tens un termini de trenta dies hàbils des de la notificació. En aquest escrit, has d'argumentar perquè consideres que la resolució és incorrecta. Adjunta qualsevol nova documentació que doni suport a la teva posició.

Via judicial si la via administrativa no funciona

Si després de la reclamació l'INSS manté la seva decisió, pots interposar una demanda davant del Jutjat Social. És aconsellable tenir un advocat especialitzat en dret laboral i seguretat social. Ell et guiarà en el procés judicial i defensarà els teus interessos davant del jutge.

Recordeu que durant tot el procés és vital mantenir actualitzada la vostra documentació mèdica. Continua assistint a consultes i teràpies, i sol·licita informes actualitzats. Aquests documents poden ser determinants al judici o en futures revisions de la teva incapacitat.

Tingueu en compte que la incapacitat permanent pot ser revisada per l'INSS. Si el teu estat de salut millora o empitjora, poden modificar o extingir la prestació. És important informar l'INSS de qualsevol canvi significatiu a la teva situació mèdica.

A més de la prestació per incapacitat, podries tenir dret a altres ajuts o beneficis. Per exemple, exempcions fiscals, targetes d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda o accés a programes d'inserció laboral adaptats.