Sóc advocat i et dic què has de fer per reclamar la clàusula sòl de la teva hipoteca

Les clàusules sòl a les hipoteques han estat declarades abusives per tribunals espanyols i europeus. Si tens una hipoteca amb clàusula terra, pots reclamar per recuperar els teus diners. A continuació, t'explico els passos que cal seguir per fer-ho.

En primer lloc, revisa el teu contracte hipotecari per identificar la clàusula sòl. Aquesta clàusula estableix un tipus d'interès mínim que pagues encara que l'índex de referència sigui menor. Si no trobes la clàusula, sol·licita una còpia de la teva escriptura al banc o al notari.

Un cop confirmada l'existència de la clàusula terra, calcula els diners que has pagat de més. Pots fer-ho amb l'ajuda d'un professional o fent servir eines en línia. És important conèixer la quantitat per reclamar correctament.

Presenta una reclamació extrajudicial al banc. La Llei 1/2017 obliga les entitats bancàries a establir un sistema per gestionar aquestes reclamacions. Envia una carta al servei d'atenció al client del banc, detallant-ne la situació i sol·licitant la devolució de les quantitats pagades en excés.

El banc té tres mesos per respondre a la teva reclamació. Durant aquest període, et pot oferir una solució o rebutjar la teva sol·licitud. Si et fan una oferta, analitza-la detingudament i verifica si és justa. Pots consultar un advocat per assegurar-te.

Si el banc no respon o rebutja la teva reclamació, pots acudir a la via judicial. Un advocat especialitzat en dret bancari us assessorarà i representarà en el procés. És important comptar amb un professional per augmentar les possibilitats d'èxit.

Interposar una demanda contra el banc és el pas següent. El jutge avaluarà el teu cas i, si determina que la clàusula és abusiva, ordenarà la devolució dels diners. A més, és possible que condemni el banc al pagament de les costes del procés.

Jurisprudència consolidada de jutges i tribunals

Tingues en compte que els tribunals solen fallar a favor dels consumidors en aquests casos. Tot i això, cada situació és única i és fonamental presentar una bona argumentació. El teu advocat s'encarregarà de preparar la demanda i defensar els teus interessos.

És important actuar amb diligència i no deixar passar el temps. Encara que no hi ha un termini legal estricte, és recomanable reclamar com més aviat millor. Així, evites possibles canvis legals o interpretacions judicials desfavorables.

Recorda que tens dret a recuperar els diners pagats de més per la clàusula terra. No dubtis a exercir els teus drets i cercar l'assessorament adequat. Un professional us guiarà en cada pas i us ajudarà a obtenir una solució satisfactòria.