El secret d'un cuiner per donar un toc extra a les croquetes

Les croquetes són un dels pilars indiscutibles de la gastronomia espanyola. Aquest plat icònic, present en reunions familiars i bars de tapes, és un veritable senyal d'identitat. Des de les tradicionals de pernil fins a les més innovadores amb ingredients gurmet, les croquetes destaquen per la seva versatilitat. I encara que la seva base sol ser la beixamel, el cuiner Enrique Sánchez ha compartit un truc que promet revolucionar aquesta recepta clàssica.

En lloc d'utilitzar beixamel, aquest xef proposa preparar croquetes de tonyina farcides de formatgets. Aquest canvi no sols simplifica la preparació, sinó que també aporta una textura més cremosa i un sabor únic. Segons el cuiner, els formatges en porcions, com els coneguts Minibabybel, es fonen perfectament en barrejar-se amb la tonyina, creant un farciment irresistible. A més, aquesta opció és ideal per als que busquen una alternativa més lleugera i ràpida de preparar.

Prescindir de la beixamel té múltiples avantatges. Primer, s'elimina el procés complex d'elaborar aquesta salsa, que requereix precisió per aconseguir la consistència perfecta. Segon, en fer servir formatgets, s'aconsegueix una textura suau i menys densa, ideal per a aquells que prefereixen una mossegada lleugera. Finalment, aquesta versió és més accessible per a persones intolerants a la lactosa, sempre que s'elegeixin formatges aptes per al consum.

| Cocinatis

Mètode de preparació

La preparació d'aquestes croquetes de tonyina farcides de formatgets és sorprenentment senzilla. Primer, es barreja la tonyina esmicolada amb els formatges en porcions i una mica de formatge crema per potenciar la cremositat. A aquesta barreja s'hi afegeixen pebrots del piquillo ben secs, que aporten un toc dolç i fumat. També es poden incloure herbes fresques com julivert i orenga, juntament amb un pessic de sal i pebre per intensificar els sabors.

Un cop llesta la barreja, es dóna forma a les croquetes amb ajuda de dues culleres i es refrigeren durant un parell d'hores perquè adquireixin fermesa. Després, s'arrebossen passant-les primer per farina, després per ou batut i, finalment, per pa ratllat. Per aconseguir un empanat més cruixent, es pot repetir el procés de l'ou i el pa ratllat una segona vegada.

El darrer pas consisteix a fregir-les en oli calent fins que estiguin daurades. Un cop fregides, es col·loquen sobre paper absorbent per eliminar l'excés d'oli. El resultat és un mos cruixent per fora i deliciosament cremós per dins, amb un sabor intens gràcies a la combinació de tonyina, formatges i pebrots del piquillo.

Aquestes croquetes són perfectes per a qualsevol ocasió, ja sigui com a aperitiu en un sopar especial o com a plat principal acompanyat d'una amanida. A més, en no fer servir beixamel, els ingredients principals brillen amb més intensitat, oferint una experiència culinària inoblidable. El truc d'aquest cuiner demostra que amb canvis petits es poden transformar receptes tradicionals en versions sorprenents i delicioses. Les croquetes de tonyina farcides de formatges són, sens dubte, una alternativa que val la pena tastar.