Un cadell descobreix la seva cua per primera vegada... i la fa grossa

per Iker Silvosa

En el món de les xarxes socials, els gossos tenen l'habilitat de convertir-se en protagonistes absoluts dels vídeos més entranyables i divertits. La seva curiositat innata, la seva tendresa i les seves reaccions espontànies fan que no passin desapercebuts. Des de trapelleries fins a moments de descobriment, els gossos ens regalen imatges que alegren el dia a milions de persones arreu del món.

Un vídeo recentment publicat pel compte de Twitter Puppies 🐶 (@PuppiesIover) ha capturat un petit cadell descobrint la seva cua per primera vegada en un supermercat. Al clip, el gosset comença a girar sobre si mateix, intentant mossegar el que acaba de trobar darrere d'ell. El que podria haver estat un moment tranquil d'exploració es converteix en una escena hilarant i caòtica que ha conquerit milers d'internautes.

L'episodi: el descobriment de la seva pròpia cua

En el breu però encantador vídeo, que dura només 13 segons, s'observa el cadell assegut al terra d'un supermercat, envoltat de caixes apilades. De sobte, alguna cosa capta la seva atenció: la seva pròpia cua. Intrigat per aquest "nou descobriment", el cadell no pot evitar intentar atrapar-la amb la seva boca, donant voltes una i altra vegada sobre si mateix.

El gosset no es rendeix en el seu intent d'assolir la misteriosa cua, i els seus moviments ràpids i maldestres provoquen el riure de qui el veu. Finalment, esgotat però sense èxit, es deté i llança una mirada confusa però adorable al terra, com si intentés entendre què acaba de passar.

| Pexels, Jens Mahnke

Per què els cadells persegueixen la seva cua?

Aquest comportament és comú en cadells i gossos joves. La curiositat natural dels cadells els porta a explorar el seu entorn, però també a descobrir parts del seu propi cos que encara no entenen del tot. En aquest cas, la cua del cadell probablement semblava un objecte nou i emocionant que requeria una inspecció més propera.

El moviment de la cua també pot estimular el seu instint de caça, fent que la persegueixin com si fos una joguina o una presa. Aquest tipus de comportament és completament normal i forma part de l'etapa de desenvolupament del cadell, on aprèn a conèixer el seu propi cos i els seus límits.

En molts casos, aquests episodis es produeixen perquè els cadells no associen immediatament la cua amb el seu propi cos, veient-la com una cosa externa. Això, combinat amb la seva energia inesgotable i la seva naturalesa juganera, dona lloc a moments tan divertits com el capturat en aquest vídeo.