Divendres estarà disponible a Lidl la peça que enamorarà grans i petits
Divendres estarà disponible a Lidl la peça que enamorarà grans i petits | Getty Images, Lidl, Montaje propio
Adeu Benetton: divendres arriba a Lidl la dessuadora per a nens més viral per 4 euros

La novetat de Lidl que arriba demà, tothom la voldrà tenir i serà la peça preferida d'aquesta temporada

Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

Amb l'inici del curs escolar i la proximitat de la tardor, les famílies busquen roba còmoda i resistent per als més petits. Ja no cal anar a botigues de marques per trobar la roba perfecta, perquè Lidl també ofereix moda pràctica i a preu baix. Lidl s'ha convertit en un referent en aquest terreny gràcies a les seves col·leccions econòmiques, però amb dissenys actuals que semblen de grans marques.

Davant d'aquesta realitat, Lidl sorprèn amb una novetat que promet convertir-se en tot un èxit de vendes. La proposta combina estil, sostenibilitat i un preu difícil de superar, cosa que explica per què ja està generant gran expectació. I estarà disponible des de demà.

La dessuadora per als més joves de casa estarà disponible en tres colors
La dessuadora per als més joves de casa estarà disponible en tres colors | Lidl, Montaje propio

Una peça bàsica de Lidl amb tot el que busques

Aquest divendres, estarà disponible a les botigues i a la web de Lidl la dessuadora amb caputxa júnior, pensada per a infants i adolescents. S'ofereix en diversos colors: rosa, granat i negre, cosa que permet adaptar-se a diferents gustos i estils.

El preu és un dels seus punts més atractius: 4,99 euros, que es redueixen a 4,24 euros si es compra amb l'app Lidl Plus. Una xifra molt competitiva enfront d'altres marques que solen vendre dessuadores similars a preus molt més alts.

La peça destaca pels seus detalls pràctics com la caputxa, la clàssica butxaca i els punys ajustats a mànigues i vora. A més, compta amb un tancament de cremallera YKK d'alta qualitat i reciclat, que assegura durabilitat i comoditat en l'ús diari.

La novetat de Lidl tindrà un preu més baix si s'adquireix mitjançant l'aplicació Lidl Plus
La novetat de Lidl tindrà un preu més baix si s'adquireix mitjançant l'aplicació Lidl Plus | Lidl, Montaje propio

Lidl porta una peça sostenible i de màxima qualitat a preu molt baix

Un dels aspectes més valorats pels consumidors és el seu compromís amb el medi ambient. Aquesta dessuadora està confeccionada amb un 63 % de cotó, procedent de cultius sostenibles a l'Àfrica, i un 37 % de polièster reciclat. Una aposta de Lidl per materials més responsables i respectuosos amb l'entorn.

Pel que fa a la neteja es pot rentar a màquina a 40 °C, assecar de manera delicada a un màxim de 60 °C i planxar sense problema. Aquestes característiques la converteixen en una peça fàcil de mantenir, ideal per a un ús intensiu en el dia a dia dels infants.

Els nens i adolescents amb estil de grans marques, però amb roba de Lidl a un preu molt baix
Els nens i adolescents amb estil de grans marques, però amb roba de Lidl a un preu molt baix | Lidl, Montaje propio

Disponible tant a botiga física com a la seva plataforma en línia, la dessuadora júnior de Lidl està cridada a convertir-se en una de les compres estrella de la temporada. El seu preu baix, unit a la qualitat dels materials i el disseny atemporal, la fan una alternativa perfecta davant d'altres marques tradicionals.

Amb aquesta novetat, Lidl reforça la seva posició com a supermercat que entén les necessitats dels consumidors. No només ofereix alimentació i productes bàsics, sinó també moda accessible i de qualitat per a tots els membres de la família.

