Adeu Benetton: divendres arriba a Lidl la dessuadora per a nens més viral per 4 euros

Amb l'inici del curs escolar i la proximitat de la tardor, les famílies busquen roba còmoda i resistent per als més petits. Ja no cal anar a botigues de marques per trobar la roba perfecta, perquè Lidl també ofereix moda pràctica i a preu baix. Lidl s'ha convertit en un referent en aquest terreny gràcies a les seves col·leccions econòmiques, però amb dissenys actuals que semblen de grans marques.
Davant d'aquesta realitat, Lidl sorprèn amb una novetat que promet convertir-se en tot un èxit de vendes. La proposta combina estil, sostenibilitat i un preu difícil de superar, cosa que explica per què ja està generant gran expectació. I estarà disponible des de demà.
Una peça bàsica de Lidl amb tot el que busques
Aquest divendres, estarà disponible a les botigues i a la web de Lidl la dessuadora amb caputxa júnior, pensada per a infants i adolescents. S'ofereix en diversos colors: rosa, granat i negre, cosa que permet adaptar-se a diferents gustos i estils.
El preu és un dels seus punts més atractius: 4,99 euros, que es redueixen a 4,24 euros si es compra amb l'app Lidl Plus. Una xifra molt competitiva enfront d'altres marques que solen vendre dessuadores similars a preus molt més alts.
La peça destaca pels seus detalls pràctics com la caputxa, la clàssica butxaca i els punys ajustats a mànigues i vora. A més, compta amb un tancament de cremallera YKK d'alta qualitat i reciclat, que assegura durabilitat i comoditat en l'ús diari.
Lidl porta una peça sostenible i de màxima qualitat a preu molt baix
Un dels aspectes més valorats pels consumidors és el seu compromís amb el medi ambient. Aquesta dessuadora està confeccionada amb un 63 % de cotó, procedent de cultius sostenibles a l'Àfrica, i un 37 % de polièster reciclat. Una aposta de Lidl per materials més responsables i respectuosos amb l'entorn.
Pel que fa a la neteja es pot rentar a màquina a 40 °C, assecar de manera delicada a un màxim de 60 °C i planxar sense problema. Aquestes característiques la converteixen en una peça fàcil de mantenir, ideal per a un ús intensiu en el dia a dia dels infants.
Disponible tant a botiga física com a la seva plataforma en línia, la dessuadora júnior de Lidl està cridada a convertir-se en una de les compres estrella de la temporada. El seu preu baix, unit a la qualitat dels materials i el disseny atemporal, la fan una alternativa perfecta davant d'altres marques tradicionals.
Amb aquesta novetat, Lidl reforça la seva posició com a supermercat que entén les necessitats dels consumidors. No només ofereix alimentació i productes bàsics, sinó també moda accessible i de qualitat per a tots els membres de la família.