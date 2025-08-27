Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
English Español
Logo Telegram
Una parella somrient s'abraça davant d'un cartell de Lidl.
Lidl canviarà l'inici de la temporada de fred amb aquest producte | Lidl, Getty Images Signature
Societat

Dilluns va arribar a Lidl el producte que adoraràs aquests pròxims mesos: baratíssim

Des de dilluns Lidl té a la venda un article que canviarà la manera de gaudir de casa teva durant els mesos freds

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

Quan arriba el fred, els consumidors busquen solucions pràctiques que els permetin mantenir la calor a casa sense disparar la despesa. Els consumidors confien en Lidl per trobar solucions, des de calefactors d'aigua per a infusions fins a productes pensats per no passar fred a casa. Lidl, que sempre sorprèn amb novetats al seu catàleg, ha trobat un article que combina comoditat, versatilitat i bon preu.

Cada canvi d'estació porta ajustos a la llar i un dels més importants és trobar la manera d'abrigar-se a la nit. És així que els clients valoren cada cop més els articles que compleixen diverses funcions en un sol producte. Lidl ha respost a aquesta necessitat amb un llançament des de dilluns que promet ser un imprescindible d'aquesta tardor i hivern.

Cobrellit blanc doblegat amb disseny encoixinat sobre un fons desenfocat d’edifici modern.
L'edredó quatre estacions de Lidl és un article compost que es pot utilitzar segons l'estació | Lidl, Montaje propio

Lidl té un edredó adaptable per a tot l'any

El nou edredó quatre estacions de Lidl, de mida 150 x 220 cm, és una solució pensada per acompanyar el consumidor durant tot l'any. Es compon de dues peces: un edredó lleuger, per a l'estiu, i un altre de més gruixut, pensat per a la primavera i la tardor. Tots dos es poden unir mitjançant botons a pressió, formant un edredó més càlid, perfecte per a l'hivern.

Aquest sistema permet estalviar espai i diners, ja que no cal tenir diferents edredons per a cada temporada. Amb un sol article, el consumidor obté una cobertura adaptada a qualsevol clima. El seu preu és un altre gran atractiu: 26,99 euros, cosa que el converteix en una de les opcions més competitives del mercat.

Edredó blanc de la marca LIVARNO home per a quatre estacions amb un preu de 26,99 euros
El preu de l'edredó és molt baix tenint en compte tots els avantatges que té | Lidl, Montaje propio

Lidl porta qualitat i comoditat a un preu molt baix

L'edredó està fabricat en 100 % polièster reciclat i compta amb un farciment tou que proporciona suavitat i volum. Les seves costures garanteixen que el material es distribueixi de manera uniforme a tota la superfície, evitant zones més fredes o desiguals. A més, l'edredó d'estiu pesa 440 g, mentre que el de primavera/tardor suma 855 g, oferint així una cobertura ajustada a cada estació.

Un dels aspectes més valorats pels consumidors és el seu fàcil manteniment. Es pot rentar a màquina a una temperatura màxima de 95 °C, assecar-se a baixa temperatura i també admet neteja en sec. És un producte pràctic i durador que s'adapta a les rutines de la llar sense complicacions addicionals.

Llit individual amb edredó blanc en una habitació moderna amb el logotip de Lidl a la cantonada superior esquerra
Lidl, des de dilluns, té a la venda l'edredó quatre estacions i si no t'afanyes, no en quedarà res | Lidl, Montaje propio

Amb aquest llançament, Lidl reforça la seva imatge com a supermercat que ofereix solucions barates sense renunciar a la qualitat. No es tracta només d'omplir la cistella de la compra, sinó de trobar articles que milloren la vida diària a preus raonables. Aquest edredó quatre estacions és la prova que el basar de Lidl pot ser tan imprescindible com la seva secció d'alimentació.

➡️ Societat