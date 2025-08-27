He trobat a Mercadona la beguda d’un euro que té gust d’Aquarius: està arrasant

Cada dia, amb més freqüència, els consumidors busquen alternatives més econòmiques als refrescos tradicionals sense renunciar al gust. Mercadona s'ha convertit en el lloc perfecte per descobrir noves propostes que sorprenen tant per la seva qualitat com pel seu preu. I, un cop més, Mercadona torna a marcar tendència amb una de les seves begudes més comentades del moment.
Les opcions refrescants porten la davantera, especialment a l'estiu, quan la calor obliga a hidratar-se sovint. Tanmateix, no es tracta només d'apagar la set, sinó de comptar amb productes que també aportin lleugeresa i bon gust. Amb aquest objectiu, Mercadona ha encertat de ple amb una beguda isotònica que ja competeix d'igual a igual amb marques molt reconegudes.
La beguda de Mercadona que conquereix tothom
La beguda rehidratant ISO Drink de Mercadona està disponible en diversos sabors, entre ells llimona i taronja. Es pot trobar en formats de llauna de 330 ml o ampolla d'1,5 litres. El seu gust recorda el de begudes esportives populars, però amb l'avantatge d'un preu molt més econòmic: al voltant d'1 euro per ampolla.
Es tracta d'un refresc lleuger, sense gas i fàcil de beure, apte tant per a esportistes com per a qui busca una alternativa a l'aigua. Està formulat per afavorir la hidratació després de l'exercici, en excursions o simplement en dies de calor. El seu gust cítric, suau i natural el converteix en una opció ideal per a tota la família.
Mercadona també ofereix la versió ISO Drink Zero, sense sucres afegits, perfecta per a qui vol cuidar més el seu consum calòric. D'aquesta manera, la cadena de supermercats amplia la gamma i respon a les preferències de diferents perfils de consumidors.
Mercadona ha deixat feliços tots els consumidors
L'èxit d'aquesta beguda s'explica per tres factors fonamentals: preu, gust i accessibilitat. A només 1 euro, resulta més barata que moltes marques tradicionals, cosa que la converteix en una opció atractiva per al consum diari.
Les xarxes socials han contribuït a la seva popularitat, amb usuaris que la destaquen com una alternativa econòmica al clàssic Aquarius. Comentaris com “té el mateix gust refrescant” o “m'ha sorprès el seu gust” es multipliquen en perfils dedicats a recomanar productes de supermercat.
La fórmula millorada, amb menys quantitat de sucre, ha estat un altre dels punts forts que ha convençut els consumidors. A més, es pot beure freda i a temperatura ambient, si bé a l'estiu es gaudeix molt més acabada de treure de la nevera.
Amb ISO Drink, Mercadona demostra la seva capacitat per detectar el que els seus clients busquen: novetats, bon preu i qualitat en un mateix producte. Una beguda que ja està triomfant i que es perfila com a imprescindible per a qui vol hidratar-se sense gastar de més.