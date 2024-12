3 receptes per triomfar la Nit de Nadal

per Iker Silvosa

S'acosten les dates més màgiques de l'any, i amb elles, les reunions familiars tradicionals al voltant de la taula. Els sopars nadalencs són el moment perfecte per demostrar els nostres dots culinaris i sorprendre els nostres éssers estimats. Tot i això, no sempre cal preparar plats complicats. De vegades, les receptes més senzilles són les que aconsegueixen conquerir tots els comensals.

En aquest article us proposem tres receptes fàcils i delicioses que es convertiran en les estrelles del teu sopar de la Nit de Nadal. Cadascuna combina ingredients accessibles amb tècniques simples que garantiran un resultat espectacular. Ja siguis un amant de la cuina o un novell, aquestes receptes t'asseguraran l'èxit.

Tàrtar de salmó amb alvocat i mango

El tàrtar de salmó és una opció lleugera i sofisticada que mai passa de moda. Aquest plat és perfecte com a entrant, ja que combina la frescor del salmó amb la dolçor del mànec i la cremositat de l'alvocat. Per preparar-ho, comença tallant un llom de salmó fresc a daus petits i assaona-ho amb una barreja d'oli de sèsam, suc de llima, sal i pebre. Mentre es marina durant uns minuts, talla un alvocat madur i un mànec a trossos petits.

Per muntar el plat, utilitza un motlle rodó. Col·loca primer una capa d'alvocat, després el mànec i, finalment, el salmó marinat. Decora amb llavors de sèsam i una mica de cibulet picat. Aquest tàrtar és especial perquè combina sabors i textures que aporten frescor i un toc exòtic al menú nadalenc.

| XCatalunya

Carrilleres de porc al vi negre

Les galtes de porc són una opció càlida i reconfortant que mai falla en un sopar especial. Aquest plat destaca per la textura tendra i el sabor intens. Per preparar-les, comença segellant les galtes en una paella amb una mica d'oli d'oliva fins que estiguin daurades. Reserva-les i, a la mateixa paella, sofregiu ceba, pastanaga i all picats fins que estiguin tendres.

Afegeix-hi un got generós de vi negre i deixa-ho reduir uns minuts abans d'incorporar brou de carn. Torna a col·locar les galtes a la paella, tapa i cuina a foc lent durant dues hores, fins que estiguin completament tendres. Serveix amb un puré de patates cremós o unes verdures rostides. Aquest plat triomfa perquè combina sabors intensos i és ideal per als dies d'hivern freds.

| XCatalunya

Pastís de formatge amb fruits vermells

Per tancar el sopar amb fermall d'or, el pastís de formatge amb fruits vermells és una aposta segura. És cremós, elegant i molt fàcil de fer. Per a la base, barreja galetes triturades amb mantega fosa i pressiona-les en un motlle desmuntable. Refreda a la nevera mentre prepares la barreja de formatge.

Bat formatge crema amb sucre, iogurt natural i ous fins a obtenir una barreja homogènia. Aboca-ho sobre la base de galetes i enforna-ho a 160 °C durant 45 minuts o fins que estigui quallada. Un cop freda, cobreix amb melmelada de fruits vermells i decora amb fruites fresques. Aquestes postres són especials perquè combina un sabor suau amb l'acidesa dels fruits vermells, aconseguint un equilibri perfecte.

| Canva

Aquestes tres receptes no només són delicioses, sinó que també demostren que no cal complicar-se a la cuina per crear un menú espectacular. Amb una mica d'organització i els ingredients adequats, el teu sopar de Nit de Nadal serà un èxit garantit. Bon Nadal i bon profit!