El clatellot de Kate Middleton a Meghan Markle

Durant el Trooping the Colour celebrat el passat 16 de juny, la Princesa de Gal·les va reaparèixer amb una presència imponent. Un elegant vestit blau, acuradament escollit, i un posat serè que reforça la transició de Kate des dels recents desafiaments de salut cap a un rol enfortit dins de la monarquia. Segons la psicòloga Lara Ferreiro, aquest to blau “transmet serenitat i confiança” i l’elecció de vestir a joc amb la seva filla Charlotte reforça la idea d’unitat familiar.

Provocació no intencionada

Lluny de declaracions públiques, Kate ha optat per un missatge no verbal. El seu somriure, la seva proximitat amb el públic i especialment la seva compenetració amb el príncep Guillem i els seus fills projecten lideratge des de la calma. Una actitud que contrasta amb els atacs i rumors que han envoltat la Meghan durant els últims anys, especialment les crítiques a les xarxes.

No hi va haver un “zasca” verbal, sinó una estratègia simbòlica que col·loca Kate al centre del relat: la recuperació, la fortalesa i el suport institucional. Res d’explícit, però sí potent.

Reaccions i lectures

A les xarxes, alguns seguidors han vist en aquesta reaparició una resposta subtil a les crítiques de la Meghan. Ja el 2022, la duquessa de Sussex va insinuar al documental Harry & Meghan que William i Kate eren menys afectuosos amb ella.

Kate, en canvi, ha regalat abraçades i proximitat en públic, quelcom que molts han interpretat com una rèplica a l’estil més formal o distant que s’atribueix a la parella Sussex. No és la primera vegada que Kate s’alça contra les percepcions generades fora de la família reial.

El maig de 2025, va abraçar efusivament la gent en un acte al Palau de Buckingham, trencant amb la idea que els royals no mostren afecte. Ara repeteix fórmula amb una presència forta i silenciosa en un dels actes més destacats del calendari oficial.

Una lliçó de comunicació no verbal

La psicòloga Ferreiro assenyala que l’elecció d’un estilisme tan acurat i la presència ferma de Kate no són casuals: representen una estratègia pensada per transmetre estabilitat i esperança. A més, compartir to amb Charlotte subratlla aquest vincle familiar renovat. És la resposta perfecta per contrarestar missatges externs sense necessitat de paraules.

En un entorn mediàtic saturat de polèmiques, Kate demostra que de vegades la força resideix en allò silenciós. Un rostre serè, un gest o un color poden ser més impactants que una declaració. I precisament aquest contrast amb la Meghan —qui ha respost públicament en ocasions anteriors— afegeix un plus narratiu que els mitjans no han deixat passar.

I ara, després d’aquesta posada en escena silenciosa, queda la pregunta: veurem una resposta directa dels Sussex? O continuarà Kate apostant pel poder del silenci al costat de la seva família?

En qualsevol cas, la Princesa de Gal·les ha deixat clar que el lideratge també es construeix amb gestos subtils.