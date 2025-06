Problemes en la darrera sortida nocturna de Juan Carlos I

Aquest cap de setmana, durant la seva habitual escapada d'estiu a Sanxenxo, el rei emèrit Juan Carlos I va protagonitzar una escena que barreja fisiologia, orgull i preocupació. El que va començar com una sortida nocturna rutinària amb el seu cercle més íntim es va transformar en un episodi que ha tornat a posar en el focus el seu estat de salut i la dinàmica familiar després del seu veto a la festa de la Zarzuela. Què va passar realment?

Un contratemps mèdic

Juan Carlos I gaudia de l'ambient nocturn de Sanxenxo dissabte passat, després d'un divendres a la Zarzuela i un dinar reservat. Segons informacions de mitjans locals, l'emèrit va sopar amb amics fins ben entrada la matinada, quan va patir un fort dolor a les cames que li impedia caminar amb normalitat.

Tot i les recomanacions mèdiques, el rei es va negar a utilitzar la cadira de rodes que solen oferir-li, insistint a seguir a peu encara que tampoc volia fer servir bastó. Aquesta decisió va derivar en un estat preocupant que va obligar a moderar el seu desplaçament en companyia de l'equip que l'assistia.

| Casa Real

Portaria temps a Galícia

Des de mitjan maig, Juan Carlos I porta una agenda discreta a Galícia: sis dies a Sanxenxo, navegació i trobades amb la seva germana Margarita, i un intent frustrat de conciliació legal amb Miguel Ángel Revilla.

Ara els periodistes estan a l'espera de veure si l'emèrit assisteix a l'aniversari de la seva filla, la infanta Cristina, que fa 60 anys. El seu fill i rei, el rei Felipe VI, seguint instruccions de la reina Letizia (que és qui mana realment) li hauria prohibit la participació.

Cada cop pitjor

Des de l'entorn més proper de Juan CarlosI han indicat que el dolor muscular i el deteriorament de les extremitats són conseqüència de la seva avançada edat i activitat prolongada durant el sopar. No obstant això, aquesta obstinació a rebutjar la cadira de rodes reflecteix l'habitual tossuderia de l'emèrit, acostumat a mantenir la seva independència, encara que resulti contraproduent.

| Casa Real, XCatalunya, Canva

La Casa Reial, per la seva banda, no ha fet comentaris directes sobre aquest incident concret. Tanmateix, fonts mèdiques consultades per diversos mitjans destaquen que en persones de la seva edat, l'ús d'ajudes tècniques no és signe de debilitat, sinó de prevenció. I encara que el silenci oficial persisteix, l'episodi genera reaccions a les xarxes, on alguns usuaris expressen preocupació: més d'un l'ha descrit com “una barreja d'orgull i autoexigència” que frega la imprudència.

Problemes de mobilitat

Testimonis relaten que no és la primera vegada que Juan Carlos I força la seva condició física per negar-se a fer descansos o utilitzar dispositius d'ajuda. En aquesta ocasió, va ser vist gesticulant amb dificultat, recolzant-se en familiars i amics, i mostrant clars signes de fatiga.

A les xarxes circulen fotos i vídeos de TikTok i altres plataformes que el mostren a la sortida del local: vacil·lant, amb rigidesa al caminar, sense fer ús de la cadira de rodes. Aquestes imatges han estat utilitzades per argumentar la necessitat d'una major atenció al seu benestar, especialment en entorns públics.