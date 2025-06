El xicot de Leonor de Borbó enfonsat pels seus propis companys

per Duna Costa

Una jove princesa en pràctiques, un festeig en alta mar i un entorn on cada gest compta. Així es presenta la nova trama sentimental que envolta Leonor de Borbó, en ple viatge d'instrucció a bord del vaixell escola Juan Sebastián de Elcano. A mesura que es desenvolupen les etapes del viatge, les mirades no se centren només en la seva formació. També ho fan en un incipient vincle sentimental amb un guàrdia marina que, segons alguns, no hauria encaixat bé entre els seus companys.

Un vincle que irrita a coberta

L'origen de la història es remunta a un petó informal durant els carnavals de Salvador de Bahia, a finals de febrer. Aquest moviment amorós, captat per un paparazzi a qui els escortes van obligar a esborrar les fotos cadenadial.com, va desfermar els rumors. Segons el programa TardeAR, s'hauria produït un “petó apassionat” amb un guàrdia marina en una festa prèvia al carnaval al Brasil.

Aquest episodi hauria desencadenat un cert malestar entre els companys de la princesa, ja que alguns testimonis assenyalen que el suposat xicot no va encaixar en la dinàmica del grup. Més que camaraderia, el que va emergir va ser incomoditat.

| RTVE

Tensions i queixes oficials

Durant la travessia, van créixer les veus a la tripulació. En els darrers dies, portaveus no oficials han assenyalat que «no els agrada la seva actitud», suggerint que la relació hauria causat “gelosia i desconcert”. S'afirma fins i tot que alguns la consideren poc participativa en entrenaments físics, acusant-la de prioritzar les aparences.

Aquesta tensió va arribar fins als oficials del vaixell: diversos guardiamarines haurien comentat que Leonor rep un tracte diferenciat, amb exercicis més suaus supervisats pels superiors. L'ambient ha arribat a descriure's com a fragmentat, més enllà del protocol educatiu.

Retrobaments en alta mar

No tot han estat retrets. Al maig, durant una escala a Panamà, la reina Letizia es va reunir amb la seva filla a bord -i es van trobar també amb el jove en qüestió. En una trobada que va ser «cordial i correcta» segons fonts de Zarzuela. Encara que discret, aquesta trobada evidencia que la Casa Reial està al corrent del vincle.

| Vozpópuli

Tanmateix, des de Zarzuela mantenen el silenci oficial respecte al festeig. Per ara, prefereixen centrar-se a reforçar el compromís institucional de l'hereva amb les seves tasques militars, evitant comentaris personals.

Lliçons i aprenentatge emocional

Aquest episodi posa a prova diverses facetes de Leonor. Enmig d'una formació exigent -cent catorze dies d'instrucció en cinc continents- el festeig ha servit per polir habilitats socials i emocionals. La seva capacitat per equilibrar afecte, professionalitat i discreció és posada a examen en un entorn altament vigilat.

Des del punt de vista mediàtic, a més, representa una doble responsabilitat. No només ha d'aprendre a exercir com a futura cap de l'Estat, també ha de gestionar la seva imatge pública i la seva vida personal amb maduresa.

| Casa Real, XCatalunya

Un episodi passatger o lliçó de protocol?

És aquest festeig un simple error juvenil o un assaig pràctic de com gestionar vincles amb discreció i prudència? El que està clar: la princesa ja no és una adolescent. Cada gest és observat i puntuat, i aquest episodi servirà per reforçar la seva preparació emocional.

En les pròximes escales -Zarzuela no ha confirmat encara si Letícia tornarà a embarcar- el focus tornarà al seu comportament, la imatge que projecta i com conserva l'equilibri entre allò professional i allò personal.

Podrà Leonor convertir aquest episodi en una experiència d'aprenentatge sobre el lideratge emocional? Veurem la princesa gestionar futures relacions mantenint l'equilibri davant el seu entorn més exigent?