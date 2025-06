Bárbara Rey: 'Juan Carlos no m'ha demandat per...'

La coneguda vedet Bárbara Rey, que acaba de fer 75 anys, ha decidit relatar la seva veritat amb frontalitat. En un esdeveniment ple de periodistes a l'Hotel Intercontinental de Madrid, l'artista va presentar les seves memòries Jo, Bárbara, publicades el 12 de juny per Plaza & Janés.

Envoltada de la seva filla Sofía Cristo i figures de la premsa del cor com Chelo García Cortés, Bàrbara va mantenir un to reflexiu, sense atacs directes, i va subratllar que l'absència d'una demanda per part del rei emèrit es deu al fet que ella mai no ha parlat malament d'ell, simplement reconeix la seva relació.

Bárbara Rey segueix donant titulars

Tot i que va admetre haver sol·licitat diners al monarca, va remarcar que no va percebre els famosos 600 milions de pessetes que es rumorejava. Segons la vedet, l'excés d'interès de Juan Carlos per ella es va presentar com una insistència gairebé implacable i, tot i que hi va haver atracció, la relació es va caracteritzar per la discreció i el respecte.

Sobre una eventual demanda, Bárbara es mostra tranquil·la: “Ell té més a perdre que jo” i considera que qualsevol confrontació judicial li suposaria més desgast al monarca que a ella.

Va comentar a més que el rei no és donat a involucrar-se emocionalment, sinó més aviat a “encapritxar-se”. En paraules seves, “ell va estar més enamorat de mi que jo d'ell”, tot i que va reconèixer que mai li va preguntar directament si realment va sentir amor. Malgrat això, Bárbara va preferir mantenir la compostura i evitar embolics públics: “No em fico amb ell, simplement explico el que va passar entre nosaltres”, va declarar.

Reaccions a aquestes noves declaracions

Durant la seva intervenció, va manifestar que no ha estat coaccionada ni xantatjada per l'emèrit ni per tercers i va remarcar que molts han tret profit econòmic de la seva història, però que ella no viu dels diners dels espanyols, sinó de la seva feina. Chelo García Cortés va destacar, amb certa ironia, que si el rei ho hagués volgut, podria haver demandat, a la qual cosa Bàrbara va replicar que actualment s'enregistra tot i que ella no ha patit cap pressió.

També va compartir passatges íntims i dolorosos: des d'episodis de violència masclista en el seu matrimoni amb Ángel Cristo fins a moments de vulnerabilitat que la van portar a dormir en portals en lloc de palaus, anècdota que va subratllar amb una barreja d'humor i crítica a l'elitisme.

A més, va revelar dades inèdites, com insinuacions d'Encarna Sánchez, que mai van arribar a més, i episodis incòmodes al costat de figures com Adolfo Suárez.

Un llibre

El llibre Jo, Bàrbara sorgeix com a resposta a comentaris familiars, especialment a publicacions del seu fill Ángel Cristo Jr. en els darrers anys, i com una manera de prendre el control de la seva narració personal. Amb una carrera iniciada a Totana i convertida en figura del destape durant la transició, Bárbara ha viscut una vida pública entrellaçada amb poder, fama i episodis controvertits.

La seva relació sentimental secreta amb el rei Juan Carlos I es va estendre aproximadament de 1976 a 1994, i va involucrar sospites sobre fons reservats gestionats a través del CESID.