La foto del príncep Harry que revoluciona Anglaterra

En una era on una sola imatge pot canviar narratives senceres, una nova fotografia protagonitzada pel príncep Harry s'ha convertit en l'epicentre d'un huracà mediàtic a Anglaterra. Lluny de ser una simple instantània familiar, aquesta imatge ha desfermat tota mena d'especulacions i anàlisis, recordant moments emblemàtics com la foto del príncep George que va marcar el “Megxit”. Avui, aquest mateix poder visual torna a reactivar el debat.

Una foto que ha donat la volta al món

En els darrers dies, diversos mitjans britànics han destacat una fotografia en blanc i negre publicada per Meghan Markle. La imatge mostra en Harry en un gest tendre amb la seva filla acabada de néixer. Es tracta del primer pla íntim a xarxes socials que revela el vincle entre pare i filla.

| Instagram, XCatalunya, Canva Creative Studio

La repercussió ha estat immediata: en contra de la narrativa que posiciona els Sussex en un distanciament gairebé total amb la Corona, aquesta imatge irradia complicitat i afecte. En comunitats de Twitter i X es va debatre si era una jugada estratègica destinada a reforçar una nova imatge pública més centrada en la paternitat que en les tensions familiars.

Reaccions reials

La reacció oficial ha estat el silenci. Tanmateix, en cercles propers a la parella s'interpreta la foto com un senyal clar: "Harry vol que se'l vegi més centrat en la seva família i menys en les controvèrsies amb la Corona". Un amic íntim va descriure la instantània com un acte deliberat d'humanització davant la fredor dels mitjans.

Pel que fa als mitjans de comunicació del Regne Unit, alguns com Sky News van advertir que la publicació va arribar just després que Harry generés polèmica a BBC News amb comentaris sobre la salut del seu pare, felicitant-se per "no saber quant de temps li queda" al rei Carles III.

Analistes als Estats Units no van trigar a comentar que, després d'anys de litigis legals, discrepàncies públiques i un distanciament oficial, una foto en blanc i negre pot canviar el relat emocional. En paraules d'un expert reial: “Estan construint una narrativa diferent: més íntima, més accessible”.

| E-Noticies, XCatalunya

No és un fet inèdit

No és la primera vegada que una foto defineix la història recent dels Sussex. El 2020, un retrat institucional del príncep George, al costat del rei Carles III i el príncep William, es va interpretar com el detonant del seu ‘Megxit’. Ara, aquesta nova imatge es pot llegir com una resposta visual: mentre ells queden al marge de la Corona, Harry emergeix al centre com a pare protector.