Es filtra l’actitud del xicot de Leonor de Borbó cap a ella: Letícia Ortiz indignada

per Pol Nadal

En plena travessia del vaixell-escola Juan Sebastián Elcano, un episodi inesperat ha dinamitzat la formació de la princesa Leonor: la possible actitud inapropiada del seu suposat xicot, company de guardiamarines, hauria generat el malestar públic de la reina Letícia. Un rumor que sacseja Zarzuela i suma capítols a una història de sobreprotecció, especulació i control reial que va més enllà dels estrictes protocols.

Comencen a festajar a bord de l’Elcano

Durant les escales de l’Elcano, van començar a circular informacions sobre una proximitat entre Leonor i un guardiamarina. Les filtracions parlen de gestos afectuosos, trobades nocturnes en camarots i una tensió evident entre la princesa i el jove escorta.

Una font d’El Nacional va apuntar que aquesta relació hauria estat interrompuda per un malentès: Leonor va sospitar que aquell “lligam” no era sincer, cosa que hauria encès l’alerta a la monarquia.

En resposta, Letícia va vetar el jove i hauria exigit mesures de control: modificacions als camarots, seguiment més estricte i comunicació contínua amb la seva filla.

| Syda Productions, Casa Real, XCatalunya

Silenci a la Casa Reial

Casa Reial, fidel al seu estil discret, no ha emès cap comunicat formal sobre el suposat veto ni les filtracions. Tanmateix, durant el comiat a Cadis, es va percebre una Letícia visiblement preocupada. Segons testimonis, la reina va preguntar al rei Felip “On és la meva noia?”, deixant clara la inquietud dels seus pares.

L’entorn de la Casa Reial ha deixat clar que els pares no rebutgen les amistats de Leonor, tot i que estarien atents a com aquestes relacions poden influir en la seva formació i responsabilitat com a futura reina.

Una relació que fa temps que dura

Aquest episodi no és aïllat: des de la seva estada a l’Acadèmia Militar de Saragossa, la princesa ha guanyat independència, cosa que ha estat motiu de preocupació a Zarzuela.

| RTVE

En anteriors formacions —com a Gal·les i Saragossa—, Letícia ja va exercir control sobre amistats i activitats de Leonor, intentant equilibrar el seu rol matern amb la protecció de la imatge institucional.

Les preguntes són clares: Deixarà Zarzuela que Leonor traci el seu propi camí sentimental o el control matern continuarà sent part essencial de la seva formació? Veurem nous capítols amb filtracions o declaracions públiques? Aviat sabrem les respostes.