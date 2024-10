Sala-i-Martin sentencia Vinícius després de no guanyar la Pilota d'Or: 'Doncs mira..'

Xavier Sala-i-Martin, conegut economista i professor, també és una figura estretament vinculada al FC Barcelona. Durant els anys de Joan Laporta a la presidència del club, Sala-i-Martin va formar part de la seva junta directiva. Va ser un dels homes de confiança de Laporta i va tenir un paper important en la presa de decisions econòmiques.

Contribuint a reestructurar les finances del club en un moment en què travessava una situació complexa. El seu pas pel FC Barcelona no només va deixar empremta a la gestió econòmica, sinó també a la identitat del club. Sala-i-Martin ha estat sempre un gran defensor de l'essència catalana del Barça i un crític del que considera males pràctiques o comportaments antiesportius al futbol.

Aquesta postura l'ha dut a pronunciar diverses vegades sobre temes relacionats amb l'ètica a l'esport. I encara que actualment ja no forma part de la directiva, continua sent un comentarista actiu de l'actualitat futbolística.

Parla sobre Vinicius

En aquesta ocasió, l'economista no va dubtar a expressar la seva opinió després de la gala de la Pilota d'Or 2024. En què el jugador del Reial Madrid, Vinícius Jr, era un dels favorits per alçar-se amb el guardó. Sala-i-Martin va compartir al compte de Twitter la seva satisfacció al saber que el brasiler no va ser guardonat, argumentant que el seu comportament no el fa mereixedor d'un premi tan prestigiós.

“Doncs mira, si Vinicius no guanya la Pilota d'or, ho faré. Ni el món del futbol, ​​ni els nostres fills que es reflecteixen als futbolistes mereix que guanyi un cretí, arrogant, provocador i mal educat”, va comentar en català Xavier. Deixant clar el descontentament amb l'actitud de Vinícius dins i fora del camp.

La crítica de Sala-i-Martin no es va quedar només en el seu desagrat per la personalitat del jugador, sinó que també va tocar temes més profunds. Al mateix tuit, va afegir: “Ah! I la lluita contra el racisme, tampoc”. Amb aquesta afirmació, l'economista va semblar suggerir que la lluita contra el racisme no s'ha d'utilitzar com un escut per justificar o protegir actituds provocadores o irrespectuoses.

En una al·lusió clara a l'ús que Vinícius ha fet de la seva posició en certs moments de la seva carrera. Sala-i-Martin, de manera implícita, va deixar entreveure que el respecte i la humilitat han d'estar per sobre de qualsevol altra consideració, fins i tot en situacions on hom pugui ser víctima d'actes discriminatoris.

En un segon tuit, Sala-i-Martin va recordar l'intercanvi entre Vinícius i el jugador del Barça, Gavi, durant l'últim Clàssic. En aquest partit, Gavi va provocar Vinícius després de la victòria del FC Barcelona mostrant els seus quatre dits, en al·lusió al resultat de 0-4 a favor dels culers. La resposta de Vinícius va ser arrogant: “Sí, però jo demà recolliré la Pilota d'Or”.

Sala-i-Martin va aprofitar l'ocasió per subratllar la falta d'humilitat del brasiler, destacant la ironia de les seves paraules en no haver-se endut el guardó. “De moment, sembla que no el recollirà. Aquesta nit veurem si el guanya”, va escriure l'economista abans de la gala, anticipant que Vinícius, que finalment no va assistir a la cerimònia, ni tampoc en seria el vencedor.