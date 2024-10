Natalie Portman: El seu gest amb Lamine, Cubarsí i Olmo que no agradarà al Madrid

Natalie Portman, actriu d'origen israelià i nord-americà, és una de les figures més versàtils i reconegudes de Hollywood. Des del seu debut a 'Léon: The Professional' als 13 anys, la seva carrera ha estat un constant ascens, i el seu talent i compromís l'han portat a protagonitzar papers icònics. Com el de Padmé Amidala a la famosa saga de 'Star Wars' i el de Nina a 'Black Swan', pel qual va guanyar l'Oscar a Millor Actriu el 2011.

A més de la seva carrera a l'actuació, Portman és una apassionada dels estudis i de l'activisme. Graduada de la Universitat de Harvard en Psicologia, ha utilitzat la seva influència per donar suport a causes com el feminisme, la igualtat de gènere i la protecció dels drets dels animals. A més, Natalie és una gran aficionada del futbol, i ahir va ser present a la gala de la Pilota d'Or per donar un premi, tot i que la imatge més viral va ser abans.

Una foto al costat del FC Barcelona

Un dels moments més esperats a la gala de la Pilota d'Or sempre és la desfilada de les diferents personalitats per la catifa vermella abans d'entrar al recinte. El dia d'ahir, una de les grans sorpreses va ser Natalie Portman, que va ser present a París per donar reconeixement a un dels premis de l'entitat. Abans, ens va deixar una imatge molt viral amb tres futbolistes del FC Barcelona, Lamine Yamal, Pau Cubarsí i Dani Olmo.

I és que l'actriu, quan s'estava fent una foto amb els tres catalans, va fer el gest de '4' amb els dits, fent referència al resultat de l?últim clàssic. Així doncs, això ens fa entendre que la coneguda actriu de Hollywood no només va veure el partit de dissabte sinó que a més és culer. A més, Portman va tenir un altre moment icònic més tard durant la gala, ja que li va tocar presentar el premi a la Pilota d'Or femení, la qual es va acabar portant Aitana Bonmatí.

| FCB

Sens dubte ha estat una darrera setmana de somni per a l'afició culer, amb una sèrie de grans notícies que han estat molt ben rebudes pels blaugranes. La primera va arribar amb la victòria a Champions League per 4 gols a 1 davant el Bayern de Munic. Seguidament, el cap de setmana passat es va reafirmar l'estat de forma dels blaugranes amb la humiliació al Reial Madrid al Bernabéu per un contundent 0 a 4.

Finalment, l'última gran notícia va arribar ahir a la gala de la Pilota d'Or, on Lamine Yamal es va emportar el premi a millor jugador jove, i Aitana la Pilota d'Or. A més, el fet que Vinicius Jr no hagi acabat emportant-se el guardó a millor jugador del món també ha estat celebrat pel barcelonisme.