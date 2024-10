Xavier Sala-i-Martin sentencia a Vinícius tras no ganar el Balón de Oro: 'Pues mira..'

Xavier Sala-i-Martin, conocido economista y profesor, es también una figura estrechamente vinculada al FC Barcelona. Durante los años de Joan Laporta en la presidencia del club, Sala-i-Martin formó parte de su junta directiva. Fue uno de los hombres de confianza de Laporta y tuvo un papel importante en la toma de decisiones económicas.

Contribuyendo a reestructurar las finanzas del club en un momento en el que atravesaba una situación compleja. Su paso por el FC Barcelona no solo dejó huella en la gestión económica, sino también en la identidad del club. Sala-i-Martin ha sido siempre un gran defensor de la esencia catalana del Barça y un crítico de lo que considera malas prácticas o comportamientos antideportivos en el fútbol.

Esta postura lo ha llevado a pronunciarse en varias ocasiones sobre temas relacionados con la ética en el deporte. Y aunque actualmente ya no forma parte de la directiva, sigue siendo un comentarista activo de la actualidad futbolística.

Habla sobre Vinicius

En esta ocasión, el economista no dudó en expresar su opinión tras la gala del Balón de Oro 2024. En la que el jugador del Real Madrid, Vinícius Jr., era uno de los favoritos para alzarse con el galardón. Sala-i-Martin compartió en su cuenta de Twitter su satisfacción al saber que el brasileño no fue galardonado, argumentando que su comportamiento no lo hace merecedor de un premio tan prestigioso.

“Pues mira, si Vinicius no gana el Balón de oro, lo celebraré. Ni el mundo del fútbol, ​​ni nuestros hijos que se reflejan en los futbolistas merece que gane un cretino, arrogante, provocador y mal educado”, comentó en catalán Xavier. Dejando claro su descontento con la actitud de Vinícius dentro y fuera del campo.

La crítica de Sala-i-Martin no se quedó solo en su desagrado por la personalidad del jugador, sino que también tocó temas más profundos. En el mismo tuit, añadió: “¡Ah! Y la lucha contra el racismo, tampoco”. Con esta afirmación, el economista pareció sugerir que la lucha contra el racismo no debe ser utilizada como un escudo para justificar o proteger actitudes provocadoras o irrespetuosas.

En una clara alusión al uso que Vinícius ha hecho de su posición en ciertos momentos de su carrera. Sala-i-Martin, de manera implícita, dejó entrever que el respeto y la humildad deben estar por encima de cualquier otra consideración, incluso en situaciones donde uno pueda ser víctima de actos discriminatorios.

En un segundo tuit, Sala-i-Martin recordó el intercambio entre Vinícius y el jugador del Barça, Gavi, durante el último Clásico. En dicho partido, Gavi provocó a Vinícius tras la victoria del FC Barcelona mostrando sus cuatro dedos, en alusión al resultado de 0-4 en favor de los culés. La respuesta de Vinícius fue arrogante: “Sí, pero yo mañana voy a recoger el Balón de Oro”.

Sala-i-Martin aprovechó la ocasión para subrayar la falta de humildad del brasileño, destacando la ironía de sus palabras al no haberse llevado el galardón. “De momento, parece que no va a recogerlo. Esta noche veremos si lo gana”, escribió el economista antes de la gala, anticipando que Vinícius, quien finalmente no asistió a la ceremonia, ni tampoco sería el vencedor.