La chulería de Vinícius en Twitter tras no ganar el Balón de Oro: 'No están...'

El día de ayer tuvimos sin duda una de las galas del Balón de Oro más mediáticas de los últimos años, marcada más que nunca por la polémica. Desde hace varias semanas, la mayoría de medios deportivos en España ya daban como ganador de este galardón individual a Vinicius Jr. Incluso fuentes cercanas al club mencionaban que el brasileño enseñaría el trofeo la siguiente semana en el partido de liga ante el Valencia en Mestalla.

No obstante, el relato acabó siendo muy distinto a la realidad, y desde la primera hora de la tarde empezaron a salir informaciones muy impactantes. Desde Francia y medios de la capital blanca afirmaban que Vinicius no iba a ganar el Balón de Oro, y así se confirmó cuando supimos que no viajaba a Paris. Al igual que él, ninguna otra personalidad de la institución estuvo presente en el capital francesa, y no recogieron los diferentes galardones como el premio a mejor club del mundo.

La respuesta de Vini tras la gala

Aunque dentro de toda la ceremonia había otros grandes premios y atractivos, sin duda alguna el momento más esperado era el de la entrega del Balón de Oro. En la sala no estaban ni Bellingham, ni Vinicius ni Carvajal, tres de los cuatro finalistas para llevarse el premio. El único que si estuvo fue Rodri, el mediocampista del Manchester City y la selección española, que acabó siendo nombrado mejor jugador de la pasada temporada entre aplausos.

La sala se llenó de respeto y admiración hacia el jugador, aunque a través de las redes sociales, Vini Jr volvió a tirar de victimismo para ser el foco mediático. Y es que a través de un tuit, el futbolista del Real Madrid dijo lo siguiente, "Haré 10 veces si es necesario, no están preparados". Así pues, en vez de felicitar a Rodrigo por el galardón, prefirió tirar de 'rabietas' de niño pequeño mostrando un comportamiento muy prepotente al cual ya nos tiene totalmente acostumbrados.

| YouTube

En este premio participan hasta 100 periodistas de alrededor de todo el mundo, con una serie de criterios que van desde lo futbolístico hasta otros factores como puede ser el fairplay. En lo que se refiere a términos futbolísticos, Vini Jr podría ser el mejor jugador del mundo, pero sin duda lo que le ha hecho perder ha sido el segundo factor. Rodri le pasó la mano por la cara dejándole totalmente retratado, mostrando un comportamiento humilde y un carácter encomiable en su discurso tras ganar el Balón de Oro.

Además, tuvo tiempo para acordarse de otros compañeros, como Lamine Yamal, al quién le dijo que en los próximos años sería él quién estaría recibiendo este gran galardón. Para muchos, ayer "ganó el fútbol", aunque otros siguen tirando de conspiraciones para no aceptar la realidad.