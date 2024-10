Alfonso Arús remata Vinicius després de la gala de la Pilota d'Or: 'No vaig a...'

La gala de la Pilota d'Or del 2024, celebrada ahir a la nit a París, va ser una de les edicions més esperades i comentades els últims anys. Amb una llista de candidats plena de figures destacades, l'expectació estava al màxim, especialment al voltant de qui s'enduria el màxim guardó. La nit va acabar coronant Rodri, el migcampista espanyol del Manchester City, com el millor jugador de l'any.

Un premi que no només reconeix el seu increïble rendiment a la Premier League ia la Champions, sinó també el seu protagonisme a la recent Eurocopa, on va brillar amb la selecció espanyola. Rodri es converteix així en el primer jugador espanyol a guanyar la Pilota d'Or en dècades, un èxit que ha estat celebrat àmpliament a la seva terra natal.

D'altra banda, l'absència de Vinicius Jr. i del Reial Madrid a la gala va ser notòria. Encara que oficialment mai no es va anunciar que el jugador brasiler fos el principal favorit, molts a l'entorn del club blanc el consideraven un candidat amb unes possibilitats reals.

La reacció d'Alfonso Arús

La seva no assistència ha generat múltiples reaccions, tant dels seus seguidors com dels que van interpretar el gest com una manca de respecte cap a la cerimònia. En aquest context, el presentador Alfonso Arús no va dubtar a pronunciar-se sobre la situació al seu programa 'Aruseros', de La Sexta, amb un missatge que no va deixar indiferent ningú.

| La Sexta

A l'emissió d''Aruseros' després de la gala, Arús va comentar l'actitud de Vinicius i el Reial Madrid, i va carregar contra aquells que esperaven veure el brasiler alçar-se amb el guardó.

“Oficialment no s'havia dit que anés a guanyar Vinicius, però tothom ho donava per fet, erròniament. Quina culpa té Carvajal? Quina culpa té Ancelotti? Quina culpa en té Bellingham? Pregunto”, va expressar Arús. Llançant una crítica als que semblaven estar més enfocats a les expectatives al voltant de Vinicius que a la realitat dels èxits d'altres jugadors.

Celebra la victòria de Rodri

Tot seguit, Arús va deixar clar que la seva intenció era parlar dels guanyadors i no dels absents. “Jo no parlaré dels perdedors, parlaré dels guanyadors. Per mi és un orgull que un jugador espanyol que ha fet una Eurocopa formidable hagi guanyat una Pilota d'Or”, va afirmar el presentador.

Mostrant la seva satisfacció pel triomf de Rodri i destacant-ne la contribució al futbol espanyol. Aquesta postura d'Arús emfatitza el suport als jugadors nacionals i, en especial, a aquells que han sabut mantenir un rendiment constant i excel·lent.

Arús també va recordar la llarga espera per veure un espanyol guanyar la Pilota d'Or, subratllant la importància històrica del triomf de Rodri. "L'últim jo ni el vaig veure perquè no havia ni nascut, no havia vist mai un jugador espanyol guanyar una Pilota d'Or", va assenyalar el presentador català.

Pel que fa a com aquest premi marca una fita per al futbol a Espanya. Amb aquesta declaració, Arús no només mostra la seva estima per Rodri, sinó que també llança un dard als que havien centrat la seva atenció a Vinicius, restant valor al mèrit del guanyador.

Les paraules d'Alfonso Arús a 'Aruseros' reflecteixen el sentir de molts aficionats al futbol a Espanya. Que consideren que el focus hauria d'estar a l'èxit de Rodri i no en els que no van poder estar a la gala.

El seu missatge és una crida a celebrar l'èxit d'un jugador que ha deixat una empremta profunda al futbol nacional i internacional. I una crítica indirecta als que creuen que la gala gira només al voltant dels favorits de cada temporada.